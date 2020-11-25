Гримасы Хопкинса после 253 дней карантина напугали фанатов

Актер Энтони Хопкинс опубликовал в твиттере видео, на котором строит гримасы и зловеще хохочет. В подписи к ролику он пошутил, что начинает ощущать побочные эффекты от 253-дневного карантина из-за пандемии коронавируса.

В комментариях к посту коллеги и фанаты актера признались, что кривляния артиста внушили им страх. «Ты пугаешь меня», — написал актер Алек Болдуин.

Поклонники Хопкинса также вспомнили его роль серийного убийцы Ганнибала Лектера, ключевого персонажа триллера «Молчание ягнят», отметив, что актер в ролике напоминает этого персонажа.

8.2 Молчание ягнят 1990 / США 18+ триллер Моя оценка Хочу посмотреть