Гримасы Хопкинса после 253 дней карантина напугали фанатов

Актер Энтони Хопкинс опубликовал в твиттере видео, на котором строит гримасы и зловеще хохочет. В подписи к ролику он пошутил, что начинает ощущать побочные эффекты от 253-дневного карантина из-за пандемии коронавируса.
В комментариях к посту коллеги и фанаты актера признались, что кривляния артиста внушили им страх. «Ты пугаешь меня», — написал актер Алек Болдуин.
Поклонники Хопкинса также вспомнили его роль серийного убийцы Ганнибала Лектера, ключевого персонажа триллера «Молчание ягнят», отметив, что актер в ролике напоминает этого персонажа.
Энтони Хопкинс — 82-летний британский актер. Приобрел наибольшую известность благодаря образу Ганнибала Лектера, которого сыграл не только в фильме «Молчание ягнят», но в картинах «Ганнибал» и «Красный дракон». Хопкинс снялся также в лентах «Тор: Рагнарек», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Легенды осени», «Два Папы», «Отец», сериале «Мир дикого запада».