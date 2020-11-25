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25 ноября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие»

Драму о вражде двух саблисток представили первым зрителям
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В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера спортивной драмы Эдуарда Бордукова «На острие». На красной дорожке ленту представили сыгравшие в ней Светлана Ходченкова и Сергей Пускепалис. Еще одна звезда фильма, Стася Милославская, премьеру пропустила, но в кинотеатре побывал ее возлюбленный, актер Александр Петров, который надел футболку с фотографией актрисы.

Выход драмы также поддержали Алена Водонаева, Эвелина Бледанс, Елена Борщева, Екатерина Волкова, Анжелика Каширина, Лукерья Ильяшенко, Шура и фехтовальщицы Софья Великая и Яна Егорян.

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Продюсер картины Елена Гликман отметила:

Мы очень долго ждали этого дня, наш выход в прокат поистине драматичен! На премьере по нынешним меркам было очень много людей, я счастлива, что праздник состоялся. Держу кулаки, чтобы это послужило началом большого проката.

«На острие» рассказывает историю двух саблисток: чемпионки Александры Покровской, которая мечтает взять олимпийское золото, и молодой провинциалки Киры Егоровой, в одночасье покорившей спортивный мир. Между саблистками начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни.

В широкий прокат картина выходит 26 ноября.

На острие
2020/Россия12+драмаспорт
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