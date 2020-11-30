Ходченкова, Паль, Бортич вместе снялись у Германа-младшего

Под Санкт-Петербургом завершились съемки нового фильма Алексея Германа-младшего под рабочим названием «30 дней 30 ночей». В центре сюжета окажется преподаватель провинциального вуза, который вступает в борьбу за свои идеалы и имя.
Главную роль в картине исполнил Мераб Нинидзе. Также в съемках приняли участие Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова, Александр Паль, Александра Бортич, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина. Герман-младший рассказал:
Пока мы ждем возобновления работы над нашим фильмом «Воздух», в который мы вложили три года работы, массу сил, эмоций и энергии и съемки которого были приостановлены еще весной 2020 года, мы решили сделать фильм по сценарию, который лежал у нас уже пару лет.
Производством картины занимается компания «Метрафильмс». Съемочный процесс занял 25 дней. «Этот проект показался нам идеальным для работы в условиях пандемии. Он герметичный, в нем мало локаций, необходима небольшая съемочная группа. Действовали быстро. Актеры прочитали сценарий и очень быстро согласились», — рассказал генеральный продюсер фильма Артем Васильев.
Дата премьеры картины «30 дней 30 ночей» пока не сообщается.