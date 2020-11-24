Бузова и Долина пришли в шоу про звезд 90-х: фото со съемок

На НТВ стартовало музыкальное шоу «Суперстар! Возвращение», в котором принимают участие звезды 90-х. В первом выпуске исполнители представили свои хиты в новой аранжировке. В этом им помогали коллеги: Ольга Бузова присоединилась к Николаю Трубачу, Лариса Долина спела хит «Нас не догонят» вместе с Юлией Волковой, Ирину Шведову поддержала Наргиз, Владимира Левкина — Влад Соколовский, а Алису Мон — Анатолий Цой. Бузова отметила, что постаралась сделать выступление Трубача максимально запоминающимся:
Коля, я хочу пожелать тебе удачи в таком интересном проекте, как «Суперстар!». Я сделала сегодня все, чтобы твое выступление было самым ярким. Дальше все за тобой.
Цой, недавно ставший победителем другого проекта НТВ, «Маска», в свою очередь, подчеркнул, что обожает музыку 90-х.
Лариса Долина не только выступила на сцене, но и стала приглашенным членом жюри. Певица оценивала номера участников вместе с постоянными судьями Maruv, Сергеем Соседовым и Виктором Дробышем.
По условиям программы, конкурсанты исполняют собственные хиты и песни друг друга, а также популярные отечественные и зарубежные композиции. Ведущими шоу являются Лолита Милявская и Вадим Такменев. Выпуски выходят в эфир по воскресеньям в 20.10. Шоу стало перезапуском проекта «Ты — суперстар!».