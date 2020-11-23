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23 ноября 2020, Кино Mail.ruновость

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»

Малени Моралес также снималась в «Дикой розе»

Мексиканская актриса Малени Моралес, снимавшаяся в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза», умерла. Об этом сообщила в твиттере Национальная ассоциация актеров Мексики.

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Мы глубоко сожалеем о смерти нашей коллеги Малени Моралес, члена нашей ассоциации. Выражаем соболезнования [мужу актрисы] Отто Сирго, а также ее семье и друзьям.

Причины смерти актрисы пока неизвестны. Однако, по данным газеты El Universal, Моралес болела раком легких, с которым смогла справиться около года назад.

Малени Моралес снималась преимущественно в мыльных операх. Кроме «Богатые тоже плачут» и «Дикой розы», она появлялась в сериалах «Камила» и «Ставка на любовь».

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