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26 ноября 2020, Кино Mail.ruстатья

Ходченкова с саблей: чем фильм «На острие» может вас впечатлить

26 ноября в прокате стартует драма «На острие». Делимся несколькими фактами о картине, не только способной удивить неординарным сюжетом и выбором тематики, но и обещающей стать одной из самых зрелищных лент сезона – не хуже «Движения вверх»
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1. Эффект присутствия на настоящем матче

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«На острие», фото: Сюзанна Дарни

Фехтование – динамичный и захватывающий спорт, однако в нем важны нюансы, которые легко ускользают от взгляда, если смотреть матч по телевизору или тем более с трибун. Поэтому для создателей фильма «На острие» было особенно важно дать зрителям возможность уловить мельчайшие детали фехтовального поединка, создать максимальный эффект погружения. Сложную задачу доверили оператору-постановщику Михаилу Милашину, прежде отлично зарекомендовавшему себя такими зрительскими хитами, как «Лед» и «Т-34».

В «На острие» камера движется так же стремительно и ловко, как сабля в руках спортсменок, – она не пропускает ни одного удара, укола, отблеска клинка, ни одной эмоции, буквально завораживая и заставляя даже скептически настроенного зрителя подхватить этот драйв и бешеную энергию.

2. Фильм о женщинах в большом спорте, которого нам не хватало

У нас уже были «Легенда №17» и «Движение вверх» – ленты, честно заслужившие любовь многих зрителей, но выстраивающие сюжет целиком вокруг мужчин. И даже «Лед», начавшись с истории девушки-спортсменки, постепенно выводит на первый план мужского персонажа. «На острие» исправляет эту несправедливость, помещая в центр повествования двух женщин – прежде всего интересных и неоднозначных индивидуальностей, и только потом – соперниц в спорте.

Стася Милославская и Светлана Ходченкова в фильме «На острие»

Александра Покровская – опытная и состоявшаяся саблистка, королева в мире фехтования, которой для полного счастья не хватает лишь золотой олимпийской медали. Девятнадцатилетняя Кира Егорова – дерзкая и талантливая дебютантка, упрямо оставляющая позади одну за другой конкуренток и способная сместить саму Покровскую. Обе одержимы своим делом настолько, что их соперничество накаляется до предела и незаметно перерастает в личный конфликт. Но в реальной жизни все куда сложнее и запутаннее, чем на фехтовальной дорожке.

Зрителя ждет напряженная схватка сильных характеров, и за этой внутренней интригой наблюдать не менее интересно, чем за спортивной.

3. Светлану Ходченкову с самого начала видели в главной роли, но все равно заставили пройти пробы

Одной из важнейших задач режиссера Эдуарда Бордукова было найти актрис, которые смогут удерживать внимание зрителя на протяжении всего фильма, но при этом и достаточно подготовленных физически. На роль Александры Покровской режиссер еще на этапе создания сценария рассматривал только Светлану Ходченкову, и тем не менее предложил актрисе пройти пробы, в ходе которых лишь убедился в правильности своего выбора.

Светлана Ходченкова на съемках фильма «На острие», фото: Сюзанна Дарни

Во время подготовки к съемкам Светлана вместе со своей экранной соперницей в исполнении Стаси Милославской брала уроки фехтования у профессиональных тренеров. «Мы долго отрабатывали и оттачивали фехтовальные стойки, положение рук и спины, держание сабли, уколы и удары», – вспоминает Светлана. 

Было очень сложно добиться таких движений, прыти, запредельной скорости. Но я много лет хожу в зал и помимо этого занимаюсь на пилоне, а это уже практически акробатика и требует хорошей физической подготовки. Это мне невероятно помогло.
Светлана Ходченкова

4.   Стася Милославская до съемок ненавидела фехтование (а в итоге – полюбила)

Когда молодой актрисе предложили роль саблистки, та поначалу сомневалась, ведь на занятиях по фехтованию в Школе-студии МХАТ Милославской приходилось нелегко: «Этот предмет мне совершенно не давался. Я бросала шпагу, уходила с занятий, прогуливала. Еще и фехтовать приходилось правой рукой, а я левша». Однако от образа Киры Егоровой отказываться не хотелось – Стася увидела в ней собственные черты. 

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Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
Кира чем-то похожа на меня, потому что я такая же упертая, с характером, и тоже иногда бываю неприятной, если меня обижают. Она свое возьмет, для нее нет никаких преград. Этим она меня и привлекла.
Стася Милославская

Поворотным стал момент, когда перед съемками Стасе предложили взять саблю в левую руку – и все страхи улетучились: «Сразу все пошло! Получались элементы, начали хвалить тренеры. Так фехтование открылось для меня заново, и я стала получать от него удовольствие».

5.   Это первый фильм о фехтовании в истории российского кино

В России никогда раньше не снимали фильмы о фехтовании, а в мировом кино лент о нем – единицы. Впервые этот изящный и благородный вид спорта удостоился максимально эффектного изображения на большом экране.

«Фехтование – спорт необычный, со специфическими правилами, и совсем не такой распространенный, как, например, футбол. При этом повествование нужно было сделать острым, зрелищным и интересным для зрителя», – говорит продюсер картины Елена Гликман. И от захватывающего зрелища, которое в итоге получилось создать Эдуарду Бордукову, будет сложно оторваться даже тем, кто совершенно равнодушен к любым состязаниям и обычно не испытывает спортивного азарта.

«На острие»

6.   Честное кино от тех, кто знает, как устроен мир спорта изнутри

Выбор такого необычного вида спорта для сюжета фильма кому-то может показаться неожиданным, но все, конечно же, не случайно. Продюсер картины Михаил Дегтярь – мастер спорта СССР по фехтованию, именно ему принадлежит идея проекта. У режиссера Эдуарда Бордукова за плечами атлетическое прошлое: он мастер спорта по бегу на длинные дистанции. В команде фильма вообще много тех, кто не понаслышке знаком с миром большого спорта, но для большей достоверности к работе были привлечены опытные тренеры, консультанты из Федерации фехтования России и профессиональные спортсмены, которые помогали при подготовке актрис, участвовали в постановке сцен поединков и даже выступали в качестве дублеров.

На острие
2020/Россия12+драмаспорт
Моя оценка

7.   Вы все поймете, даже если ничего не понимаете в фехтовании

Создатели «На острие» тщательно поработали над тем, чтобы фильм увлек даже непосвященного зрителя. Основные правила и тонкости этого в действительности сложного вида спорта становятся понятны с первых минут, а реплики комментаторов соревнований специально прописаны таким образом, чтобы зритель мог с интересом улавливать ключевые нюансы каждого поединка. Так что это отличный шанс открыть для себя фехтование, если ничего о нем прежде не знали, или, если уже являетесь его поклонником, получить от просмотра новые эмоции и эстетическое удовольствие.

Однако важно то, что спорт, пусть и эффектно изображенный, выступает здесь лишь фоном для разворачивающейся человеческой драмы, истории непростых взаимоотношений – и именно в них предстоит разбираться зрителю в первую очередь.

Бонус: неожиданный эпизод с Софьей Эрнст, который сложно забыть

Софья Эрнст на съемках фильма «На острие», фото: Сюзанна Дарни

В роли одной из саблисток сборной России в фильме появляется Софья Эрнст. Казалось бы, неожиданный образ для хрупкой актрисы, которую мы привыкли видеть в «Содержанках» или «Союзе спасения», однако это ложное впечатление. В жизни Софья является мастером спорта по фехтованию и большой его поклонницей, поэтому именно ей доверили один из самых жестких (и оттого крайне запоминающихся) эпизодов фильма. Агрессию своей героини Софья объясняет накалом страстей: «Спорт – это всегда чистые и неподдельные эмоции, а во время соревнований они очень сильные, обостренные – когда все стоит на кону, и все происходит быстро, молниеносно. Это эмоции на уровне инстинктов».

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