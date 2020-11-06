Асмус показала себя в свадебном платье на съемках

О съемках фильма стало известно в начале 2020 года. Некоторые сцены снимались на Шри-Ланке. По сюжету главная героиня Таня Бабанина, пекарь из подмосковного городка Протвино, работает на хлебокомбинате, отменно готовит булки и мечтает открыть свое кафе. Воплотить мечту героине обещает жених и... сразу же после свадьбы изменяет ей. Однако Таня решает отправиться в путешествие во что бы то ни стало, пусть и в одиночку, в итоге остается на Шри-Ланке без документов и денег, зато находит множество приключений.