Асмус показала себя в свадебном платье на съемках

Вылечившаяся от коронавируса Кристина Асмус возобновила съемки в комедии «Булки» режиссера Олега Асадулина. В инстаграме актриса поделилась фото со съемок, на котором позирует в свадебном платье на фоне загса.
В личном блоге актриса рассказала, что фильм получается «выстраданным», и работа над ним уже несколько раз приостанавливалась:
То пандемия, то закрытые границы, то моя аллергия, отменившая смены месяц назад, то (опять мой же) ковид... Поменялась группа, некоторые актеры...
О съемках фильма стало известно в начале 2020 года. Некоторые сцены снимались на Шри-Ланке. По сюжету главная героиня Таня Бабанина, пекарь из подмосковного городка Протвино, работает на хлебокомбинате, отменно готовит булки и мечтает открыть свое кафе. Воплотить мечту героине обещает жених и... сразу же после свадьбы изменяет ей. Однако Таня решает отправиться в путешествие во что бы то ни стало, пусть и в одиночку, в итоге остается на Шри-Ланке без документов и денег, зато находит множество приключений.
Вместе с Асмус в картине задействованы Борис Дергачев, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Татьяна Орлова, Юлия Топольницкая. Премьера фильма ожидается в 2021 году.