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20 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Асмус, Топольницкая и карантин: как проходят съемки «Булок»

Первый блок снимали на Шри-Ланке, где оказалась заперта из-за коронавируса съемочная группа
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14
фотографий
14
фотографий

Кинокомпания Megogo Studios отсняла на Шри-Ланке первый блок новой комедии «Булки» с 31-летней Кристиной Асмус в главной роли.

Актриса, которая должна была поправиться специально для этого проекта, играет Таню Бабанину из подмосковного городка Протвино, которая работает на хлебокомбинате, отменно готовит булки и мечтает открыть свое кафе. Воплотить мечту героине обещает жених, который сразу же после свадьбы изменяет ей. Однако Таня решает отправиться в путешествие во что бы то ни стало, пусть и в одиночку, в итоге остается на Шри-Ланке без документов и денег, зато находит множество приключений.

Вместе с Асмус в комедии снимаются Борис Дергачев, Юлия Топольницкая, Марк Богатырев, Валентина Мазунина, Васант Балан, Татьяна Орлова и Дмитрий Власкин. Режиссером картины стал Олег Асадулин («Тест на беременность», «Закрытая школа»). Сценарий написали Михаил Зубко («Филатов») и Константин Трофимов («Остров везения»). Продюсером картины выступает Георгий Малков («Дорогой папа», «Успех»).

Как рассказала Асмус, начало съемок было самым необычным за ее карьеру:

Новость
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
В первый день съемок мы с режиссером на площадке уже собирались, по нашей киношной традиции, разбивать тарелку о штатив камеры. Вдруг появились местные монахи и провели специальный обряд — повязали на запястье участникам всей съемочной команды белые намоленные ниточки. Такого необычного начала съемок у меня не было никогда.

Тем не менее, работу над комедией пришлось приостановить в связи с пандемией коронавируса. 12 марта группа артистов улетела в Москву, где их ждала работа в театре и другие важные дела, и снова вернуться на съемки «Булок», но 18 марта аэропорт города Коломбо прекратил принимать зарубежные рейсы. Съемочная группа оказалась на Шри-Ланке на время карантина, первый этап которого закончится не раньше 31 марта. Как сообщают представители Megogo Studios, продюсеры делают все возможное для разрешения ситуации.

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