Асмус, Топольницкая и карантин: как проходят съемки «Булок»

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Кинокомпания Megogo Studios отсняла на Шри-Ланке первый блок новой комедии «Булки» с 31-летней Кристиной Асмус в главной роли.

Актриса, которая должна была поправиться специально для этого проекта, играет Таню Бабанину из подмосковного городка Протвино, которая работает на хлебокомбинате, отменно готовит булки и мечтает открыть свое кафе. Воплотить мечту героине обещает жених, который сразу же после свадьбы изменяет ей. Однако Таня решает отправиться в путешествие во что бы то ни стало, пусть и в одиночку, в итоге остается на Шри-Ланке без документов и денег, зато находит множество приключений.

Как рассказала Асмус, начало съемок было самым необычным за ее карьеру:

В первый день съемок мы с режиссером на площадке уже собирались, по нашей киношной традиции, разбивать тарелку о штатив камеры. Вдруг появились местные монахи и провели специальный обряд — повязали на запястье участникам всей съемочной команды белые намоленные ниточки. Такого необычного начала съемок у меня не было никогда.