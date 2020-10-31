Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери

Ушел из жизни легендарный шотландский актер, первый (и неоднократно признанный лучшим) исполнитель роли агента 007. Вспоминаем лучшие кинообразы неповторимого джентльмена с фирменной улыбкой