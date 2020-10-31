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31 октября 2020
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Кино Mail.ru
статья
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Ушел из жизни легендарный шотландский актер, первый (и неоднократно признанный лучшим) исполнитель роли агента 007. Вспоминаем лучшие кинообразы неповторимого джентльмена с фирменной улыбкой
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Взболтать, но не смешивать: все фильмы про Джеймса Бонда
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