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28 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Уличающая звезд в безграмотности учительница пришла к Урганту

Ранее Татьяна Гартман нашла ошибки в речи телеведущего

Учительница русского языка и автор онлайн-шоу «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман пришла в шоу «Вечерний Ургант» и объяснилась. Фрагмент выпуска с ее участием ведущий программы Иван Ургант в шутку назвал новой рубрикой под названием «Мы русские, с нами Татьяна Гартман».

Отвечая на вопрос о том, какие она получает отклики на свои видео, Гартман сказала, что «самый шикарный отклик» — это то, что ее пригласили принять участие в программе «Первого канала». Учительница добавила, что ранее Максим Галкин поблагодарил ее за разбор ошибок, а Юрий Дудь пообещал, что будет исправляться. Она объяснила:

Новость
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
Я замечаю ошибки, я почему-то не могу их не замечать. Я разговариваю с телевизором, я поправляю его, вас в нем.

Она также подчеркнула, что понимает, что «дома телевизору не объяснишь». «Спасибо огромное, что вы рассказали огромному количеству людей в нашей стране, что это не двусторонняя связь. Друзья, мы вас не слышим!» — пошутил в ответ Ургант.

В августе Гартман уличила Урганта в том, что он регулярно делает ошибки в речи, а также разобрала несколько фрагментов шоу «Вечерний Ургант». Она рассказала, что первый выпуск на ее канале был посвящен этому ведущему. «Иван Ургант тогда сказал "обоих" вместо "обеих", и с тех пор почти ничего не изменилось, Иван продолжает регулярно ошибаться», — подчеркнула учительница.

Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. Его бессменным ведущим и продюсером является Иван Ургант, а соведущими — Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков. В съемках программы также принимает участие Алла Михеева.

7.0
Вечерний Ургант
2012/Россия16+ток-шоуюмористическое
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Иван Ургант
Вечерний Ургант
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