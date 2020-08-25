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25 августа 2020, Lenta.Ruновость

Учительница русского языка уличила Урганта в неграмотности

Педагог перечислила ошибки в речи ведущего
Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

Учительница русского языка и автор онлайн-канала «Училка vs ТВ» Татьяна Гартман уличила телеведущего Ивана Урганта в том, что он регулярно делает ошибки в речи, а также разобрала несколько фрагментов шоу «Вечерний Ургант». Педагог рассказала, что первый выпуск на ее канале был посвящен ведущему, и указала на неграмотность шоумена:

Новость
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Иван Ургант тогда сказал «обоих» вместо «обеих», и с тех пор почти ничего не изменилось, Иван продолжает регулярно ошибаться.

По словам Гартман, в телеэфирах Ургант неправильно ставит ударение в слове «баловался»: оно должно падать на третий слог. Она отметила, что в этом слове, а также в однокоренных глагольных формах с приставками и в причастиях ударение всегда стоит за корнем. Кроме того, Иван неправильно ставил ударение в словах «излечит» (оно должно падать на второй слог), «новорожденный» (ударение должно быть на е) и «мусоропровод» (должно падать на последний слог).

«Когда речь идет об образовании, следует употреблять глагол окончить. Окончил, а не закончил», — прокомментировала учительница еще одну ошибку Урганта, спросившего гостя о том, какое образовательное учреждение он «закончил».

Ранее Гартман разобрала ошибки блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой. По словам учительницы русского языка, звезда неправильно ставит ударение в слове «исчерпать» — оно должно падать на второй слог, как и в слове «включенный». Гартман также указала на то, что слово «тапки» в единственном числе звучит как «тапка», а не «тапок».

7.0
Вечерний Ургант
2012/Россия16+ток-шоуюмористическое
Моя оценка

Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. Его бессменным ведущим и продюсером является Иван Ургант, а соведущими — Дмитрий Хрусталев и Александр Гудков. В съемках программы также принимает участие Алла Михеева.

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