Хью Грант назвал условие съемок в сиквеле «Ноттинг Хилла»

Хью Грант, исполнивший главную роль в романтической комедии «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс, назвал условие, при котором готов сняться в продолжении фильма. Во время серии вопросов и ответов в рамках промо нового мини-сериала «Отыграть назад» со своим участием актер пошутил, что согласился бы вновь перевоплотиться в героя ромкома, если бы ему позволили рассказать на экране историю о том, что в действительности случается с персонажами кино после так называемых хеппи-эндов. Грант подчеркнул, что считает подобные концовки картин ложью:
Я хотел бы устроить нам с Джулией отвратительный развод с очень дорогими юристами, вовлеченными в эту схватку детьми и потоками слез. Психологическими травмами на всю жизнь. Я бы с удовольствием снялся в таком фильме.
Фильм «Ноттинг Хилл» вышел в 1999 году и рассказывал о скромном владельце книжного магазина (Грант), жизнь которого резко меняется после того, как известная кинозвезда (Робертс) заходит к нему купить путеводитель.