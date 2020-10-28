Хью Грант назвал условие съемок в сиквеле «Ноттинг Хилла»

Хью Грант, исполнивший главную роль в романтической комедии «Ноттинг Хилл» с Джулией Робертс, назвал условие, при котором готов сняться в продолжении фильма. Во время серии вопросов и ответов в рамках промо нового мини-сериала «Отыграть назад» со своим участием актер пошутил, что согласился бы вновь перевоплотиться в героя ромкома, если бы ему позволили рассказать на экране историю о том, что в действительности случается с персонажами кино после так называемых хеппи-эндов. Грант подчеркнул, что считает подобные концовки картин ложью: