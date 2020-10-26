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26 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Татьяна Навка прослезилась на съемках «Ледникового периода»

Чемпионку растрогало выступление Ольги Кузьминой и Александра Энберта
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На «Первом канале» вышел четвертый выпуск нового сезона шоу «Ледниковый период», темой которого стали мелодии СССР. Так, Ирина Пегова и Алексей Тихонов перевоплотились в пару выпивох под «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке, а Влад Соколовский и Екатерина Боброва прокатились по льду под песню «Нежность» Александры Пахмутовой.

Ольга Кузьмина и ее партнер Александр Энберт исполнили номер под легендарную композицию «Журавли», которая является символом памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. В конце танца актриса вынесла на лед фотографию своего дедушки-фронтовика. Выступление растрогало членов жюри: не смогла сдержать слез во время проката пары, в частности, Татьяна Навка. «Никогда не думала, что я, сидя здесь, буду плакать», — призналась она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев выбрали для своего номера «Романс» в исполнении Владимира Преснякова-мл. Певица и ведущая «Дома 2» отметила:

В этом номере мы сделали то, что не смогли сделать в прошлый раз. Я, наконец, преодолела свой страх.
Ольга Бузова

«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Новый сезон проекта стартовал 3 октября. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

Четвертый выпуск вышел на «Первом канале» 24 октября.

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