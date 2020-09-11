Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени

Новый сезон популярнейшего тревел-шоу подстроился под текущие реалии, поэтому в нем будут рассказывать и показывать, куда можно и нужно съездить в пределах России. Изучать прелести отечественного туризма предстоит Регине Тодоренко, которая вернулась в шоу после трехлетнего перерыва, и Тимуру Родригезу, утверждающему, что опыт путешествий у него внушительный. Примечательно, что параллельно ведутся съемки еще одного сезона шоу, куда зрители вернули Анастасию Ивлееву, которая, в свою очередь, взяла себе в напарницы подругу Юлию Коваль.