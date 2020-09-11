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11 сентября 2020, Кино Mail.ruстатья

Шепелев вернулся, Бузова вышла на лед: 13 главных телешоу осени

Звезды поют, танцуют, судят, участвуют в смешных конкурсах, трогают змей и пауков, путешествуют по России и выходят на лед — рассказываем, чем (и кем) будут развлекать телеканалы зрителей в новом сезоне
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«Полный блэкаут», СТС

Сергей Светлаков отправляет звезд в темную-темную комнату для встречи со своими фобиями — в лучших традициях «Форта Боярд», здесь могут окунуть в воду, заставить трогать змей или высыпать участнику на голову ведро опарышей. Преодолеть свои страхи предстоит, в частности, Никите Ефремову и Марии Иваковой, Прохору Шаляпину, Глюкозе, Юлии Михалковой, Алле Михеевой, Елене Борщевой.

Когда смотреть: с 13 сентября по воскресеньям, в 17:00

Далее: «Ты как я»
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«Ты как я», ТНТ

Дмитрий Шепелев меняет детектор лжи на безобидные детские конкурсы в первом семейном шоу канала ТНТ, где звезды будут проходить испытания вместе со своими детьми. Цель — обнаружить семью, в которой царит полное взаимопонимание. Среди участников — Баста, Екатерина Волкова, Илья Соболев, Алексей Щербаков, Айза Анохина, Азамат Мусагалиев и многие другие.

Когда смотреть: по воскресеньям, в 18:00 

Далее: Новые сезоны «Голоса»
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3 сезон «Голос 60+» и 9 сезон «Голос», «Первый канал»

Одно из самых рейтинговых развлекательных шоу на российском телевидении — оценивать певческий талант возрастных участников в новом сезоне будут Лев Лещенко, Елена Ваенга, Гарик Сукачев и Тамара Гвердцители, а в классической версии — Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Баста.

Когда смотреть: по пятницам, в 21:30

Далее: «Секрет»
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«Секрет», ТНТ

Что будет, если смешать «Любовь с первого взгляда» и «Давай поженимся»? Новое dating-шоу, в котором бывшие возлюбленные Екатерина Варнава и Дмитрий Хрусталев с изрядной долей иронии сватают незнакомых друг с другом парней и девушек, выведывая их секреты — даже самые постыдные и интимные, и при удачном раскладе предлагают состоявшейся паре пройти итоговый тест на совместимость и выиграть деньги.

Когда смотреть: по субботам, в 22:00

Далее: «Миллион на мечту»
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«Миллион на мечту», ТВ-3

Участники рассказывают реальные истории из своей жизни так, чтобы растрогать и разжалобить Яну Рудковскую, Дмитрия Губерниева, Настасью Самбурскую и бизнесмена Андрея Трубникова и получить от них миллион рублей на осуществление своей мечты. Просителей 90, миллионов всего 15, а жюри — крепкие орешки.

Когда смотреть: с 18 сентября по пятницам, в 19:00

Далее: «Золото Геленджика»
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«Золото Геленджика», ТНТ

Отчаянные смельчаки со всей страны собираются в огромном тематическом парке в Геленджике, где проходят безумные и смешные испытания на пути к главному призу — килограмму чистого золота. Над участниками едко шутит главный распорядитель игр Иван Охлобыстин, а поддерживают золотоискателей Тимур Родригез и Кристина Асмус — каждый выпуск в новом образе.

Когда смотреть: с 13 сентября по воскресеньям, в 19:00

Далее: «Двое на миллион»
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«Двое на миллион», ТНТ

В студию приходят двое друзей из мира шоу-бизнеса. Павел Воля дает им миллион. А потом задает вопросы на разные темы и отбирает деньги за неправильные ответы. Сколько глаз у богомола, как долго Гагарин был в космосе, под каким номером играет Дзюба — пытаются вспомнить или угадать Полина Гагарина и Елена Темникова, Дмитрий Хрусталев и Екатерина Варнава, Григорий Лепс и Тимати и другие звездные дуэты.

Когда смотреть: по средам, в 21:00

Далее: «101 вопрос взрослому»
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«101 вопрос взрослому», «Первый канал»

Второе рождение культового шоу, где дети и подростки задают смелые, неудобные, острые вопросы взрослым — о хобби и работе, семье и зарплате, неудачах и мечтах. Артист балета Николай Цискаридзе, врач Денис Проценко, музыкант Диана Арбенина и другие интересные персоны пытаются отвечать честно и по возможности цензурно. Накал эмоций регулирует за кадром Сергей Шубенков.

Когда смотреть: по субботам, в 10:15

Далее: «Орел и решка»
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«Орел и решка», «Пятница»

Новый сезон популярнейшего тревел-шоу подстроился под текущие реалии, поэтому в нем будут рассказывать и показывать, куда можно и нужно съездить в пределах России. Изучать прелести отечественного туризма предстоит Регине Тодоренко, которая вернулась в шоу после трехлетнего перерыва, и Тимуру Родригезу, утверждающему, что опыт путешествий у него внушительный. Примечательно, что параллельно ведутся съемки еще одного сезона шоу, куда зрители вернули Анастасию Ивлееву, которая, в свою очередь, взяла себе в напарницы подругу Юлию Коваль

Когда смотреть: с 28 сентября

Далее: Последние «Танцы»
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«Танцы», последний сезон, ТНТ

Из привычного: Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова в креслах судей, а также Ляйсан Утяшева в роли ведущей. Из непривычного: новый сезон — последний, больше «Танцев» не будет. Не только танцоры, но и звезды спешат запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда и поучаствовать в проекте в качестве приглашенных членов жюри: среди них — Анастасия Ивлеева, которая смотрела «Танцы» еще до того, как прославилась.

Когда смотреть: по субботам, в 20:00

Далее: Возвращение «Ледникового периода»
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«Ледниковый период», 7 сезон, «Первый канал»

Спустя четыре года легендарное ледовое шоу возвращается на экраны и сразу впечатляет составом участников: здесь и Ольга Бузова, получившая травму в первые дни тренировок, и Ирина Пегова, которая регулярно делится своими успехами в соцсетях, и Регина Тодоренко, которую подготовка к шоу довела до слез. Ее супруг Влад Топалов тоже участвует. А еще — Вячеслав ЧепурченкоНадежда МихалковаВладимир МаркониВлад Соколовский и другие. Ведущими сезона стали Алексей Ягудин и 18-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова, в жюри же можно будет увидеть, помимо бессменной Татьяны Тарасовой, Татьяну Навку и Сергея Лазарева.

Когда смотреть: скоро

Далее: «Три аккорда»
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«Три аккорда», 5 сезон, «Первый канал»

Под конферанс Максима Аверина звезды выходят на сцену, чтобы исполнить новые версии народно любимых композиций. В числе участников пятого сезона — Нонна ГришаеваАльбина ДжанабаеваСергей МаховиковАлександр Яцко и другие. В жюри — сплошь знакомые лица: Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Елена Ваенга, Сергей Трофимов и другие выдающиеся исполнители.

Когда смотреть: с 13 сентября по воскресеньям, в 19:20

Далее: «Пой без правил»
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«Пой без правил», ТНТ

Комик Илья Соболев проверяет скорость реакции и чувство юмора отечественных поп-звезд: они поют и одновременно выполняют странные, смешные и сбивающие с толку задания. Безумные испытания для участников придумывают резиденты Comedy Club Андрей Аверин, Дмитрий Сорокин и Зураб Матуа. Пляшут под их дудку Полина Гагарина, Ольга Бузова, Александр РевваАлексей Чумаков и другие.

Когда смотреть: скоро

Далее: «Полный блэкаут»
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