Ходченкова призналась, что любит сниматься в постельных сценах

Я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится. Мы же относимся к этому как к работе. Мне везет на партнеров с хорошим чувством юмора. Поэтому, в основном, если зритель видит негу, сексуальность, нежность, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем.

Ходченкова добавила при этом, что иногда пользуется услугами дублеров. Такую практику актриса считает нормальной. Также Светлана отметила, что актерам порой приходится оправдываться перед «партнерами по жизни», которые верят в постельные сцены. «Они говорят: „Ну конечно, ты целовалась там с этим в постели, я видел, как ты на него смотрела!“ Я говорю: „То есть, моя цель достигнута. Значит, я хорошая актриса“».