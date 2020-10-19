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19 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Ходченкова призналась, что любит сниматься в постельных сценах

Звезда отметила, что ревность реального партнера к экранному льстит ей как актрисе
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Светлана Ходченкова стала гостьей онлайн-шоу «Георгий за кадром», в котором рассказала, как относится к постельным сценам. Актриса призналась:

Я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится. Мы же относимся к этому как к работе. Мне везет на партнеров с хорошим чувством юмора. Поэтому, в основном, если зритель видит негу, сексуальность, нежность, то мы в постели во время съемок этих сцен тупо ржем.
Светлана Ходченкова
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Ходченкова добавила при этом, что иногда пользуется услугами дублеров. Такую практику актриса считает нормальной. Также Светлана отметила, что актерам порой приходится оправдываться перед «партнерами по жизни», которые верят в постельные сцены. «Они говорят: „Ну конечно, ты целовалась там с этим в постели, я видел, как ты на него смотрела!“ Я говорю: „То есть, моя цель достигнута. Значит, я хорошая актриса“».

Ранее Светлана отмечала, что ей доводилось играть с партнерами, которые были ей неприятны.

Светлана Ходченкова снималась в фильмах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Росомаха: Бессмертный», а также сериалах «Домашний арест», «Вы все меня бесите» и «Годунов». 22 октября выходит в прокат новый фильм с участием актрисы — откровенная комедия «Любовь без размера».

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