Ходченкова раскрыла правду о съемках любовных сцен в кино

Светлана Ходченкова в прямом эфире пообщалась с журналом Grazia и рассказала о съемках романтических фильмов. По словам актрисы, иногда между партнерами на площадке возникает взаимная симпатия, которая значительно помогает в работе. Однако имитировать теплые чувства звезде не всегда легко:
Иногда бывает такое, что приходится играть любовь с человеком, который тебе не особо-то приятен. Мы все люди, химия не всегда возникает, но на экране все равно должна быть неземная любовь.
Звезда добавила, что ей важно чувствовать влюбленность в персонажа или проект, чтобы достоверно передавать зрителям эмоции.
Из-за коронавируса у Светланы отменились некоторые съемки, однако актриса во время самоизоляции скучает не только по работе на площадке. По словам звезды, ей не хватает торжественных выходов и красных дорожек. «Очень скучаю по мероприятиям, когда можно красиво одеться, примерить драгоценности. Для нас, девушек, это важно», — отметила актриса.
Светлана Ходченкова известна ролями в фильмах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Жизнь впереди», а также сериалах «Домашний арест», «Вы все меня бесите» и «Годунов». Актриса также снималась в голливудской картине «Росомаха: Бессмертный» вместе с Хью Джекманом. Среди готовящихся к выходу картин и шоу с участием Ходченковой — сериалы «Казанова» и «Иван», фильмы «Моя мама — Мэри Поппинс», «Северный ветер», «Чайная роза».