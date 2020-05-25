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25 мая 2020, Кино Mail.ruновость

Ходченкова раскрыла правду о съемках любовных сцен в кино

Актриса призналась, что играла с партнерами, которые не были ей приятны
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Светлана Ходченкова в прямом эфире пообщалась с журналом Grazia и рассказала о съемках романтических фильмов. По словам актрисы, иногда между партнерами на площадке возникает взаимная симпатия, которая значительно помогает в работе. Однако имитировать теплые чувства звезде не всегда легко:

Новость
Петров рассказал, с кем ему понравилось целоваться на съемках
Иногда бывает такое, что приходится играть любовь с человеком, который тебе не особо-то приятен. Мы все люди, химия не всегда возникает, но на экране все равно должна быть неземная любовь.
Светлана Ходченкова

Звезда добавила, что ей важно чувствовать влюбленность в персонажа или проект, чтобы достоверно передавать зрителям эмоции.

Из-за коронавируса у Светланы отменились некоторые съемки, однако актриса во время самоизоляции скучает не только по работе на площадке. По словам звезды, ей не хватает торжественных выходов и красных дорожек. «Очень скучаю по мероприятиям, когда можно красиво одеться, примерить драгоценности. Для нас, девушек, это важно», — отметила актриса.

5.5
Жизнь впереди
2017/Россия16+комедия
Моя оценка

Светлана Ходченкова известна ролями в фильмах «Благословите женщину», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время», «Жизнь впереди», а также сериалах «Домашний арест», «Вы все меня бесите» и «Годунов». Актриса также снималась в голливудской картине «Росомаха: Бессмертный» вместе с Хью Джекманом. Среди готовящихся к выходу картин и шоу с участием Ходченковой — сериалы «Казанова» и «Иван», фильмы «Моя мама — Мэри Поппинс», «Северный ветер», «Чайная роза».

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