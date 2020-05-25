Ходченкова раскрыла правду о съемках любовных сцен в кино

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Светлана Ходченкова в прямом эфире пообщалась с журналом Grazia и рассказала о съемках романтических фильмов. По словам актрисы, иногда между партнерами на площадке возникает взаимная симпатия, которая значительно помогает в работе. Однако имитировать теплые чувства звезде не всегда легко:

Иногда бывает такое, что приходится играть любовь с человеком, который тебе не особо-то приятен. Мы все люди, химия не всегда возникает, но на экране все равно должна быть неземная любовь. Светлана Ходченкова

Звезда добавила, что ей важно чувствовать влюбленность в персонажа или проект, чтобы достоверно передавать зрителям эмоции.

Из-за коронавируса у Светланы отменились некоторые съемки, однако актриса во время самоизоляции скучает не только по работе на площадке. По словам звезды, ей не хватает торжественных выходов и красных дорожек. «Очень скучаю по мероприятиям, когда можно красиво одеться, примерить драгоценности. Для нас, девушек, это важно», — отметила актриса.