Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова

В «Неоконченной пьесе для механического пианино», написанной Михалковым вместе с Александром Адабашьяном по мотивам чеховских рассказов, актер заменил Евгения Стеблова, который должен был исполнить роль доктора Трилецкого, но попал в больницу прямо накануне съемок.