Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
21 октября 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова

В честь 75-летнего юбилея одного из главных отечественных кинематографистов, блестящего артиста и режиссера вспоминаем его гениальные и любимые зрителями образы
Legion-Media.ru
1/12

В своей первой главной роли — веселого метростроевца Кольки — 18-летний Никита Михалков лирично прошагал по всей Москве и стал одним из любимых народных киногероев советской оттепели.

Далее: «Дворянское гнездо»
Legion-Media.ru
2/12

Темпераментная сцена из «Дворянского гнезда» Андрея Кончаловского с лошадьми, цыганами и задиристым князем Нелидовым (крохотная, но очень чувственная и яркая роль Михалкова) пользовалась большим успехом у зрителей.

Далее: «Свой среди чужих, чужой среди своих»
Legion-Media.ru
3/12

В своей дебютной полнометражной работе «Свой среди чужих, чужой среди своих», вдохновленной западными вестернами, режиссер отвел себе роль казачьего атамана Брылова, эффектного и щегольски одетого негодяя.

Далее: «Неоконченная пьеса для механического пианино»
4/12

В «Неоконченной пьесе для механического пианино», написанной Михалковым вместе с Александром Адабашьяном по мотивам чеховских рассказов, актер заменил Евгения Стеблова, который должен был исполнить роль доктора Трилецкого, но попал в больницу прямо накануне съемок.

Далее: «Сибириада»
5/12

С Людмилой Гурченко в эпическом мини-сериале Кончаловского «Сибириада» — в роли сельского бунтаря с нелегкой судьбой Алексея Устюжанина.

Далее: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей»
6/12

Жизнерадостный американец с горящим взглядом и в волчьей шубе, сэр Генри в исполнении Никиты Михалкова разрядил чинную британскую обстановку в «Собаке Баскервилей».

Далее: «Вокзал для двоих»
Legion-Media.ru
7/12

Еще одна незабываемая эпизодическая роль артиста — наглый любовник героини Гурченко в «Вокзале для двоих», проводник-спекулянт Андрей.

Далее: «Жестокий романс»
8/12

Один из самых обаятельных отрицательных персонажей в фильмографии Михалкова — судовладелец Сергей Паратов, коварно соблазнивший красавицу Ларису (Лариса Гузеева) в «Жестоком романсе».

Далее: «Утомленные солнцем»
Legion-Media.ru
9/12

В своей оскароносной драме «Утомленные солнцем» актер сыграл героя войны, комдива Котова, чью семью настигает трагедия во времена сталинских репрессий.

Далее: «Жмурки»
10/12

В «Жмурках» Алексея Балабанова Никите Сергеевичу достался, пожалуй, самый запоминающийся герой — беспощадный и веселый криминальный авторитет Михалыч в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее.

Далее: «Статский советник»
11/12

В экранизации акунинского детектива «Статский советник» артист блистал в роли звезды сыска, вальяжного и опасного генерала князя Пожарского.

Далее: «12»
12/12

Загадочный и молчаливый старшина присяжных заседателей вершит судьбу чеченского мальчика в камерной судебной драме «12».

Далее: «Я шагаю по Москве»
Кино, которое должен посмотреть каждый
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
12
1 р.
Жмурки
Анджела Лэнсбери отмечает 95-летие
Свой среди чужих, чужой среди своих
1 р.
Статский советник
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Собака Баскервилей
Жестокий романс
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Вокзал для двоих
Неоконченная пьеса для механического пианино
Елена Коренева отмечает 67-летие
Никита Михалков
Сибириада
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
Я шагаю по Москве
Дворянское гнездо
Вера Васильева отмечает 95-летие
Утомленные солнцем
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили
115 лет Грете Гарбо: пронзительные цитаты и роскошные фото дивы
Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Звезда «Сверхъестественного» снимется в «Пацанах»
Екатерина Васильева отметила 75-летие
Главный мачо Голливуда: Антонио Бандерасу — 60
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Шарлиз Терон — 45: за что мы ее любим
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Звезда «Папиных дочек» рассказала о первом поцелуе на съемках
30 лет фильму «Привидение»: малоизвестные факты и знаковые кадры
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Еве Грин — 40: любопытные факты о роковой и загадочной актрисе
Казанова и Дубцова вспомнили «Фабрику звезд» в шоу Галкина
Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отметила 104-летие
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы
Наталья Селезнева отмечает 75-летие
Юрий Соломин отметит 85-летие в кругу родных
Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Евгения Симонова отмечает 65-летие
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80
В чем сила, брат? Культовые цитаты и кадры из «Брата 2»
Звезда «Скорой помощи» поздравила Джорджа Клуни с 59-летием
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Лариса Удовиченко отмечает 65-летний юбилей
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В России появится база данных о нарушителях ПДД Помимо россиян в нее внесут сведения о иностранцах
Популярные темы на «Детях»
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 614
Итоги ЖМЖ 210
Эпидуральная анастезия: за и против. Делать или нет? 140
вредности) или нет? 112
Леди
Жена Петросяна в «похудательном платье» очаровала фанатов (фото) Татьяна Брухунова очень любит этот наряд.
Hi-Tech
Кому лучше не давать доступ к вашей геолокации Есть способ немного облегчить себе жизнь
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь