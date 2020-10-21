Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова

В своей первой главной роли — веселого метростроевца Кольки — 18-летний Никита Михалков лирично прошагал по всей Москве и стал одним из любимых народных киногероев советской оттепели.
Темпераментная сцена из «Дворянского гнезда» Андрея Кончаловского с лошадьми, цыганами и задиристым князем Нелидовым (крохотная, но очень чувственная и яркая роль Михалкова) пользовалась большим успехом у зрителей.
В своей дебютной полнометражной работе «Свой среди чужих, чужой среди своих», вдохновленной западными вестернами, режиссер отвел себе роль казачьего атамана Брылова, эффектного и щегольски одетого негодяя.
В «Неоконченной пьесе для механического пианино», написанной Михалковым вместе с Александром Адабашьяном по мотивам чеховских рассказов, актер заменил Евгения Стеблова, который должен был исполнить роль доктора Трилецкого, но попал в больницу прямо накануне съемок.
С Людмилой Гурченко в эпическом мини-сериале Кончаловского «Сибириада» — в роли сельского бунтаря с нелегкой судьбой Алексея Устюжанина.
Жизнерадостный американец с горящим взглядом и в волчьей шубе, сэр Генри в исполнении Никиты Михалкова разрядил чинную британскую обстановку в «Собаке Баскервилей».
Еще одна незабываемая эпизодическая роль артиста — наглый любовник героини Гурченко в «Вокзале для двоих», проводник-спекулянт Андрей.
Один из самых обаятельных отрицательных персонажей в фильмографии Михалкова — судовладелец Сергей Паратов, коварно соблазнивший красавицу Ларису (Лариса Гузеева) в «Жестоком романсе».
В своей оскароносной драме «Утомленные солнцем» актер сыграл героя войны, комдива Котова, чью семью настигает трагедия во времена сталинских репрессий.
В «Жмурках» Алексея Балабанова Никите Сергеевичу достался, пожалуй, самый запоминающийся герой — беспощадный и веселый криминальный авторитет Михалыч в малиновом пиджаке и с золотой цепью на шее.
В экранизации акунинского детектива «Статский советник» артист блистал в роли звезды сыска, вальяжного и опасного генерала князя Пожарского.
Загадочный и молчаливый старшина присяжных заседателей вершит судьбу чеченского мальчика в камерной судебной драме «12».