Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке, главе фонда «Справедливая помощь», трагически погибшей в авиакатастрофе в 2016 году. На красной дорожке ленту представили режиссер Оксана Карас, продюсер Джаник Файзиев и актеры Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Павел Табаков, Таисия Вилкова и другие.
Исполнительница главной роли Чулпан Хаматова присутствовать на показе не смогла, но записала видеообращение, в котором отметила:
Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! <...> Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в ее помощи.
Гостями премьеры стали сестра Павла Табакова Мария и мама Марина Зудина, Алена Бабенко, Татьяна Навка, Агата Муцениеце, Мария Ивакова, Юрий Чурсин, Олеся Судзиловская, Павел Артемьев, Анна Чурина, Анастасия Уколова и другие.
Режиссер Оксана Карас назвала Хаматову «душой этой картины» и поблагодарила за работу всю съемочную группу:
Я бесконечно благодарна за возможность прикоснуться к жизни такого человека, как Елизавета Глинка. За счастье поработать с невероятной командой, которая сейчас стоит за моей спиной. Эти люди — буквально мои крылья.
Фильм «Доктор Лиза» рассказывает историю одного дня из жизни Елизаветы Глинки. Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину свадьбы. Перед торжественным вечером у Лизы запланировано лишь одно дело — заехать на Павелецкий вокзал, где ее фонд принимает пациентов. Однако поездка оборачивается неожиданностями.
В фильме также снялись Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Филипп Авдеев. На «Кинотавре 2020» лента получила приз зрительских симпатий.
В прокат картина выходит 22 октября. Также фильм покажут на канале НТВ.