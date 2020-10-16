Зудина с детьми, Навка, Муцениеце на премьере «Доктора Лизы»

Я очень ждала этого дня, но судьба распорядилась так, что сегодня мне нужно остаться дома. Я всей душой вместе с вами! <...> Я хочу сказать огромное спасибо Лизе Глинке за то, что она была в моей жизни и была в жизни многих людей, нуждавшихся в ее помощи.