Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

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Татьяна Тотьмянина больше не будет участвовать в шоу «Первого канала» «Ледниковый период». Фигуристка каталась в паре с актером Вячеславом Чепурченко. Как рассказала спортсменка в инстаграме, на тренировке она получила травму:

В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка... При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма...

По словам Татьяны, она работала над проектом два месяца, но успела откатать всего два эфира. «Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект», — написала она, также поблагодарив за поддержку продюсера шоу Илью Авербуха. Новой партнершей Чепурченко станет чемпионка Европы в танцах на льду Яна Хохлова.

Татьяна Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Партнером фигуристки был Максим Маринин, который также выступает в шоу.