Татьяна Тотьмянина покинула «Ледниковый период»

Татьяна Тотьмянина больше не будет участвовать в шоу «Первого канала» «Ледниковый период». Фигуристка каталась в паре с актером Вячеславом Чепурченко. Как рассказала спортсменка в инстаграме, на тренировке она получила травму:
В жизни спортсмена всегда много травм, а когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончиться тренировка... При подготовке третьей программы случилось обидное падение и травма...
По словам Татьяны, она работала над проектом два месяца, но успела откатать всего два эфира. «Жизнь продолжается, и я надеюсь на скорейшее возвращение в проект», — написала она, также поблагодарив за поддержку продюсера шоу Илью Авербуха. Новой партнершей Чепурченко станет чемпионка Европы в танцах на льду Яна Хохлова.
Татьяна Тотьмянина — олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира. Партнером фигуристки был Максим Маринин, который также выступает в шоу.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. В нем в выступлениях на коньках соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист.
В 2020 году шоу вернулось на экраны после четырехлетнего перерыва. Среди участников нового сезона — Регина Тодоренко, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Влад Топалов, Надежда Михалкова. Ведущими стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.