Стало известно, кто сыграет Клеопатру в новом фильме

Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом одноименном фильме, сообщает Variety. Режиссерское кресло займет Пэтти Дженкинс, с которой актриса работала над супергеройской лентой «Чудо-женщина» и сиквелом «Чудо-женщина: 1984».
Производством картины займется студия Paramount Pictures, которая в борьбе за права на фильм обошла Netflix, Apple, Warner Bros. и Universal. Сценарий напишет Лаэта Калогридис («Остров проклятых»). Другие подробности создания картины не сообщаются.
Клеопатра — последняя царица Египта из династии Птолемеев. Историки приписывали ей романтические отношения с римским полководцем Марком Антонием и Юлием Цезарем. В последние годы ее правления Египет был покорен Римом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством.
В кино Клеопатру играли Клодетт Колбер («Клеопатра»), Вивьен Ли («Цезарь и Клеопатра»), Софи Лорен («Две ночи с Клеопатрой»), Элизабет Тейлор («Клеопатра»), Моника Беллуччи («Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“») и другие.