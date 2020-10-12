Стало известно, кто сыграет Клеопатру в новом фильме

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Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом одноименном фильме, сообщает Variety. Режиссерское кресло займет Пэтти Дженкинс, с которой актриса работала над супергеройской лентой «Чудо-женщина» и сиквелом «Чудо-женщина: 1984».

Производством картины займется студия Paramount Pictures, которая в борьбе за права на фильм обошла Netflix, Apple, Warner Bros. и Universal. Сценарий напишет Лаэта Калогридис («Остров проклятых»). Другие подробности создания картины не сообщаются.