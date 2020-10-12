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12 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно, кто сыграет Клеопатру в новом фильме

Роль досталась звезде супергеройской ленты «Чудо-женщина»
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12
фотографий
12
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Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом одноименном фильме, сообщает Variety. Режиссерское кресло займет Пэтти Дженкинс, с которой актриса работала над супергеройской лентой «Чудо-женщина» и сиквелом «Чудо-женщина: 1984».

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Производством картины займется студия Paramount Pictures, которая в борьбе за права на фильм обошла Netflix, Apple, Warner Bros. и Universal. Сценарий напишет Лаэта Калогридис («Остров проклятых»). Другие подробности создания картины не сообщаются.

Клеопатрапоследняя царица Египта из династии Птолемеев. Историки приписывали ей романтические отношения с римским полководцем Марком Антонием и Юлием Цезарем. В последние годы ее правления Египет был покорен Римом, сама Клеопатра покончила жизнь самоубийством.

В кино Клеопатру играли Клодетт КолберКлеопатра»), Вивьен ЛиЦезарь и Клеопатра»), Софи ЛоренДве ночи с Клеопатрой»), Элизабет ТейлорКлеопатра»), Моника БеллуччиАстерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“») и другие.

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