Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
Асмус в видеочате, хандра в Москве: 15 главных фильмов октября
20 фильмов
Гагарин, алкоголь, гипноз: что смотреть на ММКФ 2020
15 фильмов
Не спать! 15 изобретательных фильмов ужасов про сновидения
15 фильмов
К 100-летию Сергея Бондарчука: 15 лучших фильмов с артистом
30 фильмов
Затаив дыхание: 30 будоражащих триллеров, которые вы не видели
12 сериалов
Вверх дном: сериалы про женщин, круто изменивших свою жизнь
15 сериалов
Такая разная любовь: нетипичные сериалы про отношения
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
3 октября 2020, Кино Mail.ruстатьяЮбилеи

Елена Коренева отмечает 67-летие

Признанная красавица советского кино принимает поздравления с днем рождения
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Елена Коренева отмечает день рождения: актрисе театра и кино исполняется 67 лет. Зрители знают и любят ее за роли в советских фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Сватовство гусара», «Сибириада», «Идеальный муж», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины». 

Актриса родилась в семье режиссера Алексея Коренева, создателя таких культовых лент, как «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». В кино Коренева дебютировала в 16 лет, исполнив роль Дуни Бабуриной в фильме своего отца «Вас вызывает Таймыр».

Окончив школу, Елена поступила в Высшее театральное училище имени Щукина. Популярность актрисе принесла роль в музыкальной драме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», вышедшей в 1974 году. За эту работу актриса удостоилась премии Международного кинофестиваля в Карловых Варах.

7.1
Романс о влюбленных
1974/СССРдрамамелодрамамюзикл
Моя оценка

Однако, несмотря на весь успех, Коренева поставила карьеру на паузу, в 1982 году вышла замуж за американца и эмигрировала в СЩА. В 1988—1989 году актриса приезжала в СССР и в это время снялась в нескольких советских картинах, в том числе в драме «Чернов. Chernov». После своего возвращения на Родину в 1993 году Коренева снова много снимается в кино и сериалах — в частности, в лентах Кирилла Серебренникова «Лето», Егора Кончаловского «Розы для Эльзы». Также актриса реализует себя как режиссер и сценарист и сняла две короткометражки. Коренева дважды удостаивалась премии «Ника» — в 2017 и 2019 годах, и оба раза за лучшую женскую роль второго плана, в фильмах «Ее звали Муму» и «Ван Гоги» соответственно.

Среди недавних работ актрисы — роли в триллере Григория Константинопольского «Русский бес», фантастическом боевике Егора Баранова «Аванпост», сериале «Отель „Толедо“», а также драме Оксаны Карас «Доктор Лиза», которая в сентябре была представлена в основном конкурсе 31-го фестиваля «Кинотавр».

Лучшие советские фильмы 1970-х годов
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Идеальный муж
Аванпост
Вера Васильева отмечает 95-летие
Сватовство гусара
Тайна Эдвина Друда
Шукшина и Щербаков вместе снялись в сериале: фото с площадки
Русский бес
1 р.
Отель «Толедо»
Светлане Ивановой — 35: роли, за которые ее полюбили
Сибириада
Московский романс
115 лет Грете Гарбо: пронзительные цитаты и роскошные фото дивы
Покровские ворота
Её звали Муму
Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи
Доктор Лиза
Лето
Равшане Курковой — 40: роли, за которые ее все полюбили
Елена Коренева
Вас вызывает Таймыр
Екатерина Васильева отметила 75-летие
Ловушка для одинокого мужчины
Тот самый Мюнхгаузен
Главный мачо Голливуда: Антонио Бандерасу — 60
Романс о влюбленных
Ван Гоги
Шарлиз Терон — 45: за что мы ее любим
Гарри Поттеру 31: роли, в которых мы не узнали Дэниэла Рэдклиффа
Еве Грин — 40: любопытные факты о роковой и загадочной актрисе
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отметила 104-летие
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы
Наталья Селезнева отмечает 75-летие
Юрий Соломин отметит 85-летие в кругу родных
Асмус и Петров поздравили режиссера «Текста» с днем рождения
Анне Чиповской 33: от молодой актрисы до звезды нового поколения
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду
Евгения Симонова отмечает 65-летие
Наталии Орейро — 43: яркие фото актрисы, от которой все без ума
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Одри Хепберн — 91: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Даниле Козловскому — 35: роли, за которые мы его полюбили
Галкин, Бузова и Бледанс поздравили Киркорова с 53-летием
Лариса Удовиченко отмечает 65-летний юбилей
Все любят Мамбу: Уме Турман — 50
Сам себе стриптизер: Ченнингу Татуму — 40
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием
Эмме Уотсон — 30: за что мы ее любим
Кристен Стюарт — 30: самые неожиданные роли иконы поколения
От Чаплина до Железного Человека: 55 лет Роберту Дауни-младшему
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 44
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером
Цыганову — 41: неожиданные роли, в которых вы его не заметили
Актриса, которая будоражит: Шэрон Стоун — 62
Валентина Талызина отмечает 85-летие
Светлане Ходченковой — 37: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Дмитрий Харатьян отмечает 60-летие
100 лет Феллини: роскошные кадры из великих фильмов режиссера
Василий Лановой отмечает 86-летие
Актриса Валентина Теличкина отмечает 75-летие
Брэдли Куперу — 45: лучшие роли голливудского секс-символа
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
Михаилу Боярскому — 70: посмотрите, как он поет
Елизавете Боярской — 34: лучшие роли «несовременной» актрисы
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Галина Польских отмечает 80-летие
Скарлетт Йоханссон — 35: яркие роли и необычные образы звезды
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Красота за 3 миллиона – Kia Stinger или VW Arteon? Не хочется покупать банальную машину? Пока ещё есть способы выделиться из толпы за вменяемые деньги
Популярные темы на «Детях»
Отсутствие машины у мужчины 131
Картофельный хлеб. 123
Не знаю, как назвать, но в целом о еде 81
Погашение ипотеки 79
Леди
Анну Банщикову в откровенном образе сравнили с Моникой Беллуччи «Очень горячо», — обсуждают снимок в сети.
Hi-Tech
Каким будет iPhone 13 Первые подробности
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь