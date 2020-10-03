Елена Коренева отмечает 67-летие

Однако, несмотря на весь успех, Коренева поставила карьеру на паузу, в 1982 году вышла замуж за американца и эмигрировала в СЩА. В 1988—1989 году актриса приезжала в СССР и в это время снялась в нескольких советских картинах, в том числе в драме «Чернов. Chernov». После своего возвращения на Родину в 1993 году Коренева снова много снимается в кино и сериалах — в частности, в лентах Кирилла Серебренникова «Лето», Егора Кончаловского «Розы для Эльзы». Также актриса реализует себя как режиссер и сценарист и сняла две короткометражки. Коренева дважды удостаивалась премии «Ника» — в 2017 и 2019 годах, и оба раза за лучшую женскую роль второго плана, в фильмах «Ее звали Муму» и «Ван Гоги» соответственно.