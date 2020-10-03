Елена Коренева отмечает 67-летие

Елена Коренева отмечает день рождения: актрисе театра и кино исполняется 67 лет. Зрители знают и любят ее за роли в советских фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Сватовство гусара», «Сибириада», «Идеальный муж», «Покровские ворота», «Ловушка для одинокого мужчины».
Актриса родилась в семье режиссера Алексея Коренева, создателя таких культовых лент, как «Большая перемена» и «По семейным обстоятельствам». В кино Коренева дебютировала в 16 лет, исполнив роль Дуни Бабуриной в фильме своего отца «Вас вызывает Таймыр».
Окончив школу, Елена поступила в Высшее театральное училище имени Щукина. Популярность актрисе принесла роль в музыкальной драме Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных», вышедшей в 1974 году. За эту работу актриса удостоилась премии Международного кинофестиваля в Карловых Варах.
Однако, несмотря на весь успех, Коренева поставила карьеру на паузу, в 1982 году вышла замуж за американца и эмигрировала в СЩА. В 1988—1989 году актриса приезжала в СССР и в это время снялась в нескольких советских картинах, в том числе в драме «Чернов. Chernov». После своего возвращения на Родину в 1993 году Коренева снова много снимается в кино и сериалах — в частности, в лентах Кирилла Серебренникова «Лето», Егора Кончаловского «Розы для Эльзы». Также актриса реализует себя как режиссер и сценарист и сняла две короткометражки. Коренева дважды удостаивалась премии «Ника» — в 2017 и 2019 годах, и оба раза за лучшую женскую роль второго плана, в фильмах «Ее звали Муму» и «Ван Гоги» соответственно.
Среди недавних работ актрисы — роли в триллере Григория Константинопольского «Русский бес», фантастическом боевике Егора Баранова «Аванпост», сериале «Отель „Толедо“», а также драме Оксаны Карас «Доктор Лиза», которая в сентябре была представлена в основном конкурсе 31-го фестиваля «Кинотавр».