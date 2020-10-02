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2 октября 2020, Кино Mail.ruновость

Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»

Премьера детективного сериала ожидается на «Первом канале» осенью 2020 года

Паулина Андреева опубликовала в инстаграме новые фотографии со съемок второго сезона сериала «Метод». Продолжение детективной драмы готовится к выходу на «Первом канале».

Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса подписала публикацию:

«Метод-2». Теперь уже совсем скоро… Этой осенью.
Паулина Андреева

Первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году. Вместе с Андреевой снимались Константин Хабенский, Александр Петров, Александр Цекало, Юрий Колокольников. В центре сюжета первого сезона «Метода» — следователь-одиночка Родион Меглин. Он легко раскрывает связанные с маньяками дела, но каков его метод, никто не знает. После окончания института к герою стажером попадает юная девушка Есеня, которая со временем начинает догадываться, как работает следователь. Во втором сезоне центральным персонажем истории окажется Есеня.

Дата премьеры пока неизвестна.

8.1
Метод
2015/Россия18+драмакриминалтриллердетективный
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Паулина Андреева
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