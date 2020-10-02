Паулина Андреева показала кадры второго сезона «Метода»

Первый сезон сериала «Метод» вышел в 2015 году. Вместе с Андреевой снимались Константин Хабенский, Александр Петров, Александр Цекало, Юрий Колокольников. В центре сюжета первого сезона «Метода» — следователь-одиночка Родион Меглин. Он легко раскрывает связанные с маньяками дела, но каков его метод, никто не знает. После окончания института к герою стажером попадает юная девушка Есеня, которая со временем начинает догадываться, как работает следователь. Во втором сезоне центральным персонажем истории окажется Есеня.