Ведущий «Первого канала» не может вернуться в Россию

Соведущий Елены Малышевой в передаче « Жить здорово! » на «Первом канале» Герман Гандельман в разговоре с изданием «Собеседник» рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля.

Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы.

Гандельман улетел в Израиль еще зимой и с тех пор не возвращался в Россию и не появлялся в студии программы. Как уточнила Елена Малышева, Гандельман не может покинуть Израиль и как врач — это запрещено. Она отметила, что ее коллега не увольняется из шоу и вернется к работе, как только будут сняты ограничения и ему разрешат вылететь в Россию.