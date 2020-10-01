Ведущий «Первого канала» не может вернуться в Россию

Соведущий Елены Малышевой в передаче «Жить здорово!» на «Первом канале» Герман Гандельман в разговоре с изданием «Собеседник» рассказал, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля.
По его словам, это связано с санитарными ограничениями, которые израильские власти ввели из-за пандемии коронавируса:
Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы.
Гандельман улетел в Израиль еще зимой и с тех пор не возвращался в Россию и не появлялся в студии программы. Как уточнила Елена Малышева, Гандельман не может покинуть Израиль и как врач — это запрещено. Она отметила, что ее коллега не увольняется из шоу и вернется к работе, как только будут сняты ограничения и ему разрешат вылететь в Россию.
Познавательная программа «Жить здорово!» выходит в эфир «Первого канала» с 2010 года. Основной ведущей является Елена Малышева, вместе с ней над шоу работают Герман Гандельман, Дмитрий Шубин и Андрей Продеус.