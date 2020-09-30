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30 сентября 2020, ТАССстатьяЮбилеи

Вера Васильева отмечает 95-летие

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией праздничный вечер в Московском академическом театре сатиры пришлось перенести
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МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева, отмечает юбилей — ей исполняется 95 лет. Ранее предполагалось, что актриса отпразднует день рождения на сцене — на 30 сентября был назначен юбилейный вечер. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Москве его пришлось перенести. Актриса призналась корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства:

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Я действительно очень ждала этот вечер, ездила на репетицию. Но жизнь распорядилась иначе. Так что соберемся дома, узким кругом. Надеюсь, поздравить меня придут родные, близкие люди.
Вера Васильева

Артистка отметила на странице театра в фейсбуке, что очень надеется на встречу со зрителями после окончания пандемии. «И мы сможем обняться и порадоваться жизни без ограничений», — написала Васильева.

Вера Васильева в 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне — ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Она сыграла в более чем десятках постановок, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Мужа Васильева также встретила в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920—2011), с которым она играла в спектакле «Свадьба с приданым». В настоящее время артистка занята в трех спектаклях.

6.8
Сказание о земле Сибирской
1947/СССРдрамамелодрамамузыкальный
Моя оценка

Что касается кино, то Васильева снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Свадьбе с приданым», «Чук и Гек», «Похождения зубного врача», «Карнавал». За свою работу Вера Васильева удостоена звания народной артистки СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Является лауреатом театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска», российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро».

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