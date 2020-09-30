Вера Васильева отмечает 95-летие

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева, отмечает юбилей — ей исполняется 95 лет. Ранее предполагалось, что актриса отпразднует день рождения на сцене — на 30 сентября был назначен юбилейный вечер. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Москве его пришлось перенести. Актриса призналась корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства:
Я действительно очень ждала этот вечер, ездила на репетицию. Но жизнь распорядилась иначе. Так что соберемся дома, узким кругом. Надеюсь, поздравить меня придут родные, близкие люди.
Артистка отметила на странице театра в фейсбуке, что очень надеется на встречу со зрителями после окончания пандемии. «И мы сможем обняться и порадоваться жизни без ограничений», — написала Васильева.
Вера Васильева в 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне — ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Она сыграла в более чем десятках постановок, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Мужа Васильева также встретила в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920—2011), с которым она играла в спектакле «Свадьба с приданым». В настоящее время артистка занята в трех спектаклях.
Что касается кино, то Васильева снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Свадьбе с приданым», «Чук и Гек», «Похождения зубного врача», «Карнавал». За свою работу Вера Васильева удостоена звания народной артистки СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Является лауреатом театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска», российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро».