Вера Васильева отмечает 95-летие

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Прима Московского академического театра сатиры, народная артистка СССР Вера Васильева , отмечает юбилей — ей исполняется 95 лет. Ранее предполагалось, что актриса отпразднует день рождения на сцене — на 30 сентября был назначен юбилейный вечер. Но в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Москве его пришлось перенести. Актриса призналась корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства:

Я действительно очень ждала этот вечер, ездила на репетицию. Но жизнь распорядилась иначе. Так что соберемся дома, узким кругом. Надеюсь, поздравить меня придут родные, близкие люди.

Артистка отметила на странице театра в фейсбуке, что очень надеется на встречу со зрителями после окончания пандемии. «И мы сможем обняться и порадоваться жизни без ограничений», — написала Васильева.

Вера Васильева в 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне — ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Она сыграла в более чем десятках постановок, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Мужа Васильева также встретила в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920—2011), с которым она играла в спектакле «Свадьба с приданым». В настоящее время артистка занята в трех спектаклях.