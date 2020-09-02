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2 сентября 2020, ТАССстатьяЮбилеи

Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи

Супруга артиста Ольга Остроумова рассказала о планах на праздничный день
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фотографий
11
фотографий
11
фотографий

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Валентин Гафт отмечает 85-летие. Он проведет день рождения за городом в кругу семьи и близких друзей, сообщила ТАСС супруга актера, народная артистка России Ольга Остроумова:

Конечно, будем отмечать. Такой юбилей, между прочим, 85 лет! Приедут только члены семьи. Это не такой узкий круг: четверо внуков, двое детей, наша помощница замечательная. У нас все хорошо.
Ольга Остроумова

Актриса добавила, что в праздничный день они с мужем ждут звонков от театра «Современник», в труппе которого состоит Гафт. Планируется, что кто-то из коллег по театру также приедет, чтобы лично поздравить юбиляра.

В августе 2019 года Гафт пережил инсульт, после чего проходил реабилитацию, актеру противопоказаны перегрузки. «Дело в том, что у него очень строгий режим. Ему любое возбуждение очень вредно. Есть час, когда он бодрствует, тогда и приедут гости», — рассказала супруга артиста.

Коллеги — о совместной работе

Актриса «Современника», народная артистка РФ Лия Ахеджакова, сыгравшая вместе с Гафтом в спектаклях «Трудные люди», «Игра в джин», «Спешите делать добро» и других, выразила сожаление, что артист не может отпраздновать свой юбилей вместе с родной труппой:

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Валентин Гафт: «Эпиграмма может искалечить человеку жизнь»
Так хочется, чтобы в театре сделали ему поздравление. Мы все записали видео, где пожелали ему здоровья, чтобы он вылезал скорее из болезни. Его так не хватает в театре, это даже невозможно сформулировать, до какой степени он сейчас нужен. Такой великий артист.

Актриса поделилась, что играть с Гафтом комфортно как в кино, так и на сцене. «В кино с ним было замечательно, он потрясающий партнер. Он ничего не придумывает, он, как собака, живет перед камерой. Так же на сцене — он всегда живой, от этого все роли разные, и везде он разный», — рассказала она.

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз отметил, что бесконечно благодарен судьбе, которая свела его с таким великим человеком, как Валентин Гафт. «Я не говорю „артистом“, потому что не знаю, чего в нем больше — актера или философа, мыслителя или поэта, который пишет замечательную лирику. Я уверен, что его эпиграммы останутся в истории русской культуры и литературы. Для меня счастье с ним работать и общаться», — рассказал он в беседе с ТАСС.

О Гафте

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры. Служит в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Известен ролями в спектаклях Романа Виктюка, Николая Коляды, Галины Волчек и многих других режиссеров. Гафт также активно снимался в кино, в том числе во многих культовых советских картинах: «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Чародеи» и других.

7.7
Чародеи
1982/СССРмелодрамакомедиямюзиклфантастика
Моя оценка

Гафт — обладатель множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К.С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).

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