Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве

В Москве прошел кинофестиваль Patriki Film Festival, гостями и участниками которого стали Марина Александрова, Анна Меликян, Константин Хабенский, Александра Бортич, Александр Цыпкин, Анна Слю, Алексей Герман-мл. и многие другие.
В рамках смотра состоялись премьеры сразу нескольких короткометражек: так, Александра Бортич представила ленту «Саша ищет таланты», а Аглая Тарасова — «Ищу козла!». Кроме того, зрителям презентовали короткометражную работу Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭтоНеВажно с Ксенией Раппопорт.
Чулпан Хаматова и Оксана Карас провели паблик-ток о совместном фильме «Доктор Лиза», посвященном российской правозащитнице и врачу Елизавете Глинке, о фильме «Трое» рассказали Константин Хабенский и Анна Меликян.
На церемонии закрытия фестиваля были присуждены кинонаграды. Специальную премию «Легенда кинематографа» вручили актеру Сергею Шакурову. Лауреатами в различных номинациях также стали Марина Александрова, Ирина Горбачева, Константин Хабенский, Даниил Спиваковский, Алена Михайлова, Анна Чистова. Ведущим церемонии закрытия стал Марк Тишман.
Patriki Film Festival проходит с 2018 года.