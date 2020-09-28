Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

В рамках смотра состоялись премьеры сразу нескольких короткометражек: так, Александра Бортич представила ленту «Саша ищет таланты», а Аглая Тарасова — «Ищу козла!». Кроме того, зрителям презентовали короткометражную работу Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭтоНеВажно с Ксенией Раппопорт.

Чулпан Хаматова и Оксана Карас провели паблик-ток о совместном фильме «Доктор Лиза», посвященном российской правозащитнице и врачу Елизавете Глинке, о фильме «Трое» рассказали Константин Хабенский и Анна Меликян.

Трое 2020 / Россия драма мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть

На церемонии закрытия фестиваля были присуждены кинонаграды. Специальную премию «Легенда кинематографа» вручили актеру Сергею Шакурову. Лауреатами в различных номинациях также стали Марина Александрова, Ирина Горбачева, Константин Хабенский, Даниил Спиваковский, Алена Михайлова, Анна Чистова. Ведущим церемонии закрытия стал Марк Тишман.