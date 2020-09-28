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28 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Александрова, Бортич, Хаматова посетили кинофестиваль в Москве

Звезды российского кино представили новые работы и встретились с журналистами
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

В Москве прошел кинофестиваль Patriki Film Festival, гостями и участниками которого стали Марина Александрова, Анна Меликян, Константин Хабенский, Александра Бортич, Александр Цыпкин, Анна Слю, Алексей Герман-мл. и многие другие.

В рамках смотра состоялись премьеры сразу нескольких короткометражек: так, Александра Бортич представила ленту «Саша ищет таланты», а Аглая Тарасова — «Ищу козла!». Кроме того, зрителям презентовали короткометражную работу Резо Гигинеишвили по сценарию Александра Цыпкина #ЭтоНеВажно с Ксенией Раппопорт.

Чулпан Хаматова и Оксана Карас провели паблик-ток о совместном фильме «Доктор Лиза», посвященном российской правозащитнице и врачу Елизавете Глинке, о фильме «Трое» рассказали Константин Хабенский и Анна Меликян.

Трое
2020/Россиядрамамелодрамакомедия
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На церемонии закрытия фестиваля были присуждены кинонаграды. Специальную премию «Легенда кинематографа» вручили актеру Сергею Шакурову. Лауреатами в различных номинациях также стали Марина Александрова, Ирина Горбачева, Константин Хабенский, Даниил Спиваковский, Алена Михайлова, Анна Чистова. Ведущим церемонии закрытия стал Марк Тишман.

Patriki Film Festival проходит с 2018 года.

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