Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия

МОСКВА, 26 сен — РИА «Новости». Иван Ургант в своем телешоу «Вечерний Ургант» прокомментировал список главных российских актеров последних десяти лет, составленный изданием «Бюллетень кинопрокатчика». В рейтинг, опубликованный в сентябре, вошли сам Иван Ургант, гость передачи Александр Петров, Петр Федоров, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков, Милош Бикович. Первое место в списке занял Данила Козловский. Ургант отметил:
Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. В разные годы Иван также вел передачи «Смак», «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон». В числе его актерских работ, помимо франшизы «Елки», — ленты «Волшебник», «Выкрутасы» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Вместе с Владимиром Познером Ургант выпустил серию документальных проектов — «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс», «Их Италия», «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности» и другие.