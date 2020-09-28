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28 сентября 2020, РИА Новостиновость

Урганта насмешил рейтинг лучших российских актеров десятилетия

Телеведущий прокомментировал список в эфире шоу «Вечерний Ургант»
Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»

МОСКВА, 26 сен — РИА «Новости». Иван Ургант в своем телешоу «Вечерний Ургант» прокомментировал список главных российских актеров последних десяти лет, составленный изданием «Бюллетень кинопрокатчика». В рейтинг, опубликованный в сентябре, вошли сам Иван Ургант, гость передачи Александр ПетровПетр Федоров, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков, Милош Бикович. Первое место в списке занял Данила Козловский. Ургант отметил:

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Для меня смешон тот факт, что я там вообще оказался. Я, между прочим, играл в фильме «Елки». Я на четвертом месте. Миронов, Мадянов, Бурунов. Где они? Их нет. Я всего-то снялся… Сценарий не читал. И на четвертом месте. Я удивлен, что не на втором.
Иван Ургант

Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. В разные годы Иван также вел передачи «Смак», «Большая разница» и «Прожекторперисхилтон». В числе его актерских работ, помимо франшизы «Елки», — ленты «Волшебник», «Выкрутасы» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». Вместе с Владимиром Познером Ургант выпустил серию документальных проектов — «Одноэтажная Америка», «Тур де Франс», «Их Италия», «Германская головоломка», «Англия в общем и в частности» и другие.

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