Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»

Татьяна Навка вошла в состав жюри шоу «Ледниковый период», новые выпуски которого готовятся к показу на «Первом канале». Фигуристка рассказала об этом в инстаграме, показав видео из гримерки.
«Ледниковый период 2020». Я в жюри! Пробую новую роль для себя. Сразу говорю, что сложно и непривычно, иногда так и хочется выскочить на лед и откатать с участниками. Но нет, надо держаться и быть профессионалом!
Вместе с Навкой судьями в новом сезоне стали Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Елена Исинбаева и Сергей Лазарев. Кроме того, ранее было объявлено, что вести шоу будут олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Алина Загитова, которая впервые попробует себя в роли телеведущей.
Алина Загитова — 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призер в командных соревнованиях. Также девушка является чемпионкой мира и Европы. Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории фигуристка, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Кроме того, она самая юная фигуристка, выигравшая все главные старты и все титулы в юниорском катании.
«Ледниковый период» выходит на «Первом канале» с 2007 года. На льду соревнуются пары — звезда и профессиональный фигурист. Среди участников нового сезона проекта — Ольга Бузова, которая уже успела получить травму, Ирина Пегова, Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, Влад Соколовский, Надежда Михалкова.