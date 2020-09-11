Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж

Юлия Снигирь и Антон Шагин снимаются в фантастической драме «Петрополис» Валерия Фокина. В картине также задействованы Один Байрон, Владимир Кошевой («Бабье лето»), Джусуки Киносито («Зорге») и другие. Среди продюсеров — Ренат Давлетьяров. Часть съемок уже прошла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основные же сцены снимаются в Москве.
Помочь предотвратить катастрофу может социальный психолог Владимир Огнев, изучающий поведение инопланетян и знакомый с их подлинной природой. В роли Огнева — Антон Шагин, его супругу играет Юлия Снигирь.
Для съемок в Москве на территории бывшего трубного завода построили масштабную декорацию — около 20 локаций, в которые уместились три страны: Россия, Америка, Япония. Здесь не только интерьеры домов и офисов, но и улицы, бульвары, мостовые, кафе и рестораны и даже вилла на пляже в Майами. Этот дом — из воспоминаний Огнева, где он жил когда-то со своей женой и был счастлив. И поскольку это пространство воспоминаний Владимира, то часть декорации реалистична, а часть – дорисована на стене. Такое соединение кино и театра режиссер Валерий Фокин придумал вместе с известным художником Алексеем Трегубовым.
Фокин — художественный руководитель Александринского театра — не снимал кино почти 20 лет (предыдущий фильм, экранизацию романа Франца Кафки «Превращение», он выпустил в 2002 году). Новая лента будет основана на произведении сына постановщика — повести «Огонь» Кирилла Фокина. Режиссер отмечает:
История очень сильно зацепила не потому, что в ней пришельцы, это само по себе малоинтересно. А размышлениями о том, как мы — люди, дошедшие сегодня во многих своих проявлениях до последней черты в моральном и нравственном отношениях, — поведем себя, когда появится некая альтернатива нашей жизни, сильная и диктующая нам определенные условия.
Валерий Фокин, который ранее поставил спектакль по этой же повести в театре, надеется, что фильм заинтересует в том числе и международную аудиторию. «Фильм в основном на русском языке, но он не про Россию. Он не русский в бытовом плане. Он международный. Это глобальная история про доверие между странами и народами, и это касается всех», — считает режиссер.
Съемки планируется завершить в сентябре, а сам фильм выйдет в прокат в 2021 году.