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11 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж

Картина расскажет о конфликте лидеров ядерных сверхдержав с инопланетянами, опасные последствия которого предстоит предотвратить главному герою
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Юлия Снигирь и Антон Шагин снимаются в фантастической драме «Петрополис» Валерия Фокина. В картине также задействованы Один Байрон, Владимир Кошевой («Бабье лето»), Джусуки Киносито («Зорге») и другие. Среди продюсеров — Ренат Давлетьяров. Часть съемок уже прошла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, основные же сцены снимаются в Москве.

По сюжету, над Землей уже много лет висят несколько космических кораблей, с которыми секретные службы выходят на связь. Когда между пришельцами и правительствами земных сверхдержав назревает конфликт, будущее планеты оказывается в опасности.

Помочь предотвратить катастрофу может социальный психолог Владимир Огнев, изучающий поведение инопланетян и знакомый с их подлинной природой. В роли Огнева — Антон Шагин, его супругу играет Юлия Снигирь.

Петрополис
2021/Россиядраматриллерфантастика

Для съемок в Москве на территории бывшего трубного завода построили масштабную декорацию —​ около 20 локаций, в которые уместились три страны:​ Россия, Америка, Япония.​ Здесь не только интерьеры домов и офисов, но и улицы, бульвары, мостовые, кафе и​ рестораны и даже вилла на пляже в Майами.​ Этот дом —​ из воспоминаний Огнева, где он​ жил когда-то​ со своей женой и был счастлив.​ И поскольку это пространство воспоминаний Владимира, то часть декорации реалистична, а часть – дорисована на стене. ​Такое соединение кино и театра​ режиссер Валерий Фокин придумал вместе с известным художником Алексеем Трегубовым.​

Декорации фильма «Петрополис»

Фокин — художественный руководитель Александринского театра — не снимал кино почти 20 лет (предыдущий фильм, экранизацию романа Франца Кафки «Превращение», он выпустил в 2002 году). Новая лента будет основана на произведении сына постановщика — повести «Огонь» Кирилла Фокина. Режиссер отмечает:

История очень сильно зацепила не потому, что в ней пришельцы, это само по себе малоинтересно. А размышлениями о том, как мы — люди, дошедшие сегодня во многих своих проявлениях до последней черты в моральном и нравственном отношениях, — поведем себя, когда появится некая альтернатива нашей жизни, сильная и диктующая нам определенные условия.

Валерий Фокин, который ранее поставил спектакль по этой же повести в театре, надеется, что фильм заинтересует в том числе и международную аудиторию. «Фильм в основном на русском языке, но он не про Россию. Он не русский в бытовом плане. Он международный. Это глобальная история про доверие между странами и народами, и это касается всех», — считает режиссер.

Съемки планируется завершить в сентябре, а сам фильм выйдет в прокат в 2021 году.

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