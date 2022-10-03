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Петрополис

20221 ч. 58 мин.драматриллерфантастика
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Сюжет фильма:

На протяжении десятков лет наш мир находился в тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Но когда между пришельцами и правительствами земных сверхдержав стал назревать конфликт, будущее человечества оказалось в опасности. Предотвратить катастрофу может только социальный психолог Владимир Огнев, изучающий поведенческие качества инопланетян и знакомый с их подлинной природой.

Фантастический триллер «Петрополис» снят по мотивам повести Кирилла Фокина «Огонь».

Режиссер
Валерий Фокин
В ролях
Антон Шагин, Юлия Снигирь, Владимир Кошевой, Джусуки Киносито, Один Ланд Байрон
Страна
Россия
Премьера
27 октября (РФ)
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Трейлер
Кадры25
25
фотографий
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