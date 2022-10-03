На протяжении десятков лет наш мир находился в тайном контакте с могущественным инопланетным разумом. Но когда между пришельцами и правительствами земных сверхдержав стал назревать конфликт, будущее человечества оказалось в опасности. Предотвратить катастрофу может только социальный психолог Владимир Огнев, изучающий поведенческие качества инопланетян и знакомый с их подлинной природой.

Фантастический триллер «Петрополис» снят по мотивам повести Кирилла Фокина «Огонь».