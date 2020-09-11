Куценко и Орбакайте сыграют роботов в фильме «Любовь-морковь 4»

На питчинге Фонда кино стало известно, что продюсер Ренат Давлетьяров планирует возродить популярную в 2000-х комедийную франшизу « Любовь-морковь ». Четвертый фильм получит подзаголовок «Восстание машин».

Главные роли снова сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Герои поменяются телами с роботами и изменят отношение к современным технологиям, а также станут лучше понимать детей. Давлетьяров подчеркнул, что не собирался продолжать историю, однако Куценко заставил его передумать. Продюсера цитирует РИА «Новости»: