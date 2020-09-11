Куценко и Орбакайте сыграют роботов в фильме «Любовь-морковь 4»

На питчинге Фонда кино стало известно, что продюсер Ренат Давлетьяров планирует возродить популярную в 2000-х комедийную франшизу «Любовь-морковь». Четвертый фильм получит подзаголовок «Восстание машин».
Главные роли снова сыграют Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Герои поменяются телами с роботами и изменят отношение к современным технологиям, а также станут лучше понимать детей. Давлетьяров подчеркнул, что не собирался продолжать историю, однако Куценко заставил его передумать. Продюсера цитирует РИА «Новости»:
С момента последнего фильма прошло одиннадцать лет. В данном случае Гоша Куценко предложил мне какую-то совершенно фантастическую историю, и в результате у нас получился самый смешной сценарий из всех фильмов.
Первый фильм «Любовь-морковь» вышел на экраны в 2007 году и рассказал о супругах, которые неожиданно поменялись телами. В продолжениях — «Любовь-морковь 2» и «Любовь-морковь 3» — главные герои менялись телами с детьми и родителями. Картины вышли в прокат в 2008 и 2011 годах. Роли во франшизе также исполняли Евгений Стычкин, Екатерина Стриженова, Кирилл Плетнев, Лия Ахеджакова, Владимир Меньшов и другие.
Проект «Любовь-морковь. Восстание машин» получил поддержку компании «Каропрокат» и телеканалов. Дата начала съемок пока неизвестна.