Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта

Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии

Третья ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards» должна была традиционно пройти в формате живого концерта, но из-за пандемии коронавируса и ограничений на проведение массовых мероприятий шоу перенесено на апрель 2021 года.