Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма-концерта премии «Жара Music Awards 2020». Представили ленту, в основу которой легли уникальные музыкальные номера от лауреатов премии, Филипп Киркоров (его поддержали сын Мартин и дочь Алла-Виктория), Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, отмеченный наградой «За вклад в искусство», и другие артисты.
Одной из ведущих выступила Юлия Барановская.
Лауреатами «Жара Music Awards 2020», помимо представивших фильм-концерт звезд шоу-бизнеса, стали Дима Билан, Светлана Лобода, Елена Темникова, а также Егор Крид и Юлия Зиверт, получившие звания лучших певца и певицы года, соответственно.
Третья ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards» должна была традиционно пройти в формате живого концерта, но из-за пандемии коронавируса и ограничений на проведение массовых мероприятий шоу перенесено на апрель 2021 года.
Фильм-концерт вышел в эфир телеканала «Жара TV» 5 сентября.