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7 сентября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта

Артисты представили и обсудили фильм, посвященный вручению музыкальной премии «Жара»
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера фильма-концерта премии «Жара Music Awards 2020». Представили ленту, в основу которой легли уникальные музыкальные номера от лауреатов премии, Филипп Киркоров (его поддержали сын Мартин и дочь Алла-Виктория), Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, отмеченный наградой «За вклад в искусство», и другие артисты.

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Одной из ведущих выступила Юлия Барановская.

Лауреатами «Жара Music Awards 2020», помимо представивших фильм-концерт звезд шоу-бизнеса, стали Дима Билан, Светлана Лобода, Елена Темникова, а также Егор Крид и Юлия Зиверт, получившие звания лучших певца и певицы года, соответственно.

Третья ежегодная музыкальная премия «Жара Music Awards» должна была традиционно пройти в формате живого концерта, но из-за пандемии коронавируса и ограничений на проведение массовых мероприятий шоу перенесено на апрель 2021 года.

Фильм-концерт вышел в эфир телеканала «Жара TV» 5 сентября.

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