Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
26 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Дибров стал героем шоу Кудрявцевой

Ведущий принял участие в съемках программы «Секрет на миллион»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Дмитрий Дибров стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» рассказал об отношениях с родственниками, четвертой жене Полине, которая младше его на 30 лет, раскрыл секреты семейной жизни, поделился тем, как восстанавливается после инсульта, перенесенного в начале 2020 года.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.

Выпуск с участием Диброва выйдет на НТВ 29 августа, в 21.30.

4.2
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валерия Кудрявцева
Дмитрий Дибров
СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой
Секрет на миллион
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Солист «Иванушек International» раскрыл тайны в шоу Кудрявцевой
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Назван победитель шоу «Маска»
Башаров ответил на неудобные вопросы в шоу Кудрявцевой
Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу
Елена Ханга стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Собчак, Ургант, Софья Эрнст: звезды на премьере «Союза спасения»
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера»
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019»
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Сценарист «Чернобыля» захотел утешить создателей сериала НТВ
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Звезда «Не родись красивой» снимается в новом сериале
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Галкин, Ревва, Собчак на пресс-конференции премии «Муз-ТВ»
Стоцкая пришла в шоу «Секрет на миллион»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Жительница Индии подала на развод из-за чрезмерной любви супруга В отношениях женщине не хватало драмы
Дети
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели В июле число зачавших ребенка во время отпуска россиянок выросло на 28,5% по сравнению с прошлым годом
Леди
4 грубые ошибки в макияже, которые не следует совершать после 40 Ошибки, которые прощаются в более юном возрасте, со временем могут испортить весь образ и сделать тебя намного старше.
Здоровье
ВОЗ сообщила о замедлении пандемии За последнюю неделю число и новых случаев COVID-19, и смертей от нее упало практически во всех регионах планеты.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь