Дибров стал героем шоу Кудрявцевой

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Дмитрий Дибров стал гостем шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» рассказал об отношениях с родственниками, четвертой жене Полине, которая младше его на 30 лет, раскрыл секреты семейной жизни, поделился тем, как восстанавливается после инсульта, перенесенного в начале 2020 года.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды.