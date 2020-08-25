Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой со съемок трон, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз. Позже кадр появился в фан-аккаунтах сериала.