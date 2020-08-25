Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
25 августа 2020, Lenta.Ruновость

Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок

Софи Тернер показала реквизит в инстаграме
Софи Тернер в сериале «Игра престолов»

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой со съемок трон, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз. Позже кадр появился в фан-аккаунтах сериала.

Актриса подписала фото:

Добро пожаловать домой!
Софи Тернер
Во время загрузки произошла ошибка.

Аналогичную фотографию разместил в сториз супруг звезды, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. «Вот такие новости», — поделился он с подписчиками.

«Игра престолов» выходила на канале HBO c 2011 по 2019 год. Шоу сняли по книгам Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. Помимо Тернер, в шоу также снимались Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи, Кит Харингтон и другие.

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
Моя оценка
Смотрите также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Игра престолов
Софи Тернер
Sophie Turner
Лето, которое мы потеряли: самые жаркие пляжные кадры из фильмов
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Ну и дрянь! 10 сериалов с аморальными, но симпатичными героинями
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Лето, Бортич и Харламов поддержали белорусов во время протестов
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
Петров и Климова напомнят пассажирам метро о необходимости масок
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Александр Петров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»
Ефремов в суде отказался признавать себя актером
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Фильм «Джон Уик 2» помог полиции задержать наркоторговца
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Ивлеева станцевала с Басковым на съемках
Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии
Платье Найтли и авто Питта: в США пустят с молотка кинореквизит
Король Ночи объяснил, на какой финал «Игры престолов» надеялся
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Зеленский назвал способ «вернуть» Крым быстрее
Назван основной диагноз Навального
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Жительница Индии подала на развод из-за чрезмерной любви супруга В отношениях женщине не хватало драмы
Популярные темы на «Детях»
Алименты на пенсионера 171
кто-нибудь пробовал манифест 369? 109
!!! 107
Откуда такие цены((( 91
Леди
6 модных вещей, которые надо носить, чтобы выглядеть моложе Одежда, как и макияж с прической, визуально может прибавить или отнять пару лет. Если очень хочется добавить образу свежести, рассказываем, как.
Hi-Tech
Раскрыта цена компьютера с российским «Байкалом» Получилось далеко не бюджетное решение
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь