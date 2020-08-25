Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок

Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», забрала домой со съемок трон, на котором ее героиню коронуют в финале сериала. Она поделилась снимком реквизита в сториз. Позже кадр появился в фан-аккаунтах сериала.
Актриса подписала фото:
Добро пожаловать домой!
Аналогичную фотографию разместил в сториз супруг звезды, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. «Вот такие новости», — поделился он с подписчиками.
«Игра престолов» выходила на канале HBO c 2011 по 2019 год. Шоу сняли по книгам Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. Помимо Тернер, в шоу также снимались Эмилия Кларк, Мэйси Уильямс, Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Гвендолин Кристи, Кит Харингтон и другие.