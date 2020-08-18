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18 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Звезда «Сверхъестественного» снимется в «Пацанах»

Дженсен Эклс появится в третьем сезоне супергеройского шоу
Дженсен Эклс в сериале «Сверхъестественное»

Дженсен Эклс, американский актер и звезда сериала «Сверхъестественное», снимется в третьем сезоне сериала «Пацаны», сообщает Variety. Он исполнит роль супергероя по прозвищу Солдатик, участвовавшего во Второй мировой войне. И «Сверхъестественное», и «Пацанов» создал продюсер и сценарист Эрик Крипке.

Основанный на комиксах сериал «Пацаны» стартовал в 2019 году на Amazon Prime. Шоу рассказывает о специальном отряде ЦРУ, который контролирует супергероев. Премьера второй части намечена на осень 2020-го, шоу заранее было продлено на третий сезон.
Кадр из сериала «Пацаны»

«Сверхъестественное» — это культовый мистический сериал о братьях Дине и Сэме, которые сражаются с нечистью. Шоу должно было завершиться в мае 2020 года после 15 сезонов, однако из-за связанных с коронавирусом ограничений финал не успели подготовить. Предполагается, что последний эпизод долгоиграющего сериала зрители увидят в ноябре 2020-го.

7.8
Сверхъестественное
2005/США12+драмакомедияужасытриллердетективныймистика
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299 р.
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