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13 августа 2020, РИА Новостиновость

Звезда «Теории большого взрыва» объяснил, почему покинул сериал

Джим Парсонс, сыгравший в ситкоме Шелдона Купера, вспомнил, что чувствовал, когда уходил из шоу
Джим Парсонс в сериале «Теория большого взрыва»

МОСКВА, 13 авг — РИА «Новости». Американский актер Джим Парсонс, известный по роли физика Шелдона Купера в комедийном сериале «Теория большого взрыва», в подкасте Дэвида Теннанта объяснил, почему покинул ситком. Его цитирует RadioTimes.

По словам Парсонса, на решение повлияло множество неприятных ситуаций, в том числе болезнь его собаки. Также актер разрывался между репетициями спектаклей и съемками в рекламе. Джим вспомнил, что у него было предчувствие, когда он заключал последний контракт на два года, что больше не будет сниматься в ситкоме:

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Я был истощен. Но больше всего я был подавлен из-за того, что одна из наших собак в то время доживала последние дни.
Джим Парсонс

Исполнитель роли Шелдона добавил, что его отец скончался в возрасте 52 лет. На момент выхода двенадцатого сезона ситкома сам Парсонс был всего на шесть лет моложе. Это также натолкнуло его на мысль о том, что пора заканчивать с работой над шоу:

Тогда я подумал и понял, что мне нужно попробовать себя в чем-то еще.

Парсонс, который четыре раза становился лауреатом премии «Эмми» за роль Шелдона, при этом сожалеет, что из-за его ухода шоу закрылось после двенадцатого сезона (финальная серия вышла в мае 2019 года). «У меня никогда не было мысли: „Не хочу, чтобы шоу продолжалось без меня“. У меня было противоположное мнение. Я считал, в этом проекте столько всего хорошего, и, главное, многим он нравится», — прокомментировал Парсонс.

8.1
Теория большого взрыва
2007/США16+комедия
Моя оценка

Премьера ситкома состоялась в 2007 году на канале CBS. За время существования сериала вышло 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным комедийным шоу в истории телевидения. Вместе с Парсонсом в «Теории большого взрыва» снимались Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр и другие.

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