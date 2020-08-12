Названы имена новых наставников шоу «Голос 60+»

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«Первый канал» назвал имена наставников третьего сезона шоу для исполнителей старшего поколения «Голос 60+», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные. В состав жюри вошли Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Гарик Сукачев. Лещенко ранее уже был наставником проекта, остальные артисты впервые попробуют себя в этой роли.

Гвердцители рада приглашению в качестве наставника «Голоса 60+», она отметила:

Большое счастье – принимать участие в главном вокальном проекте. А особенно приятно, что жизнь и телевидение возвращаются к своему привычному ритму. Уверена, на «Голосе» меня ждут необычные голоса, знакомства и эмоции. Тамара Гвердцители

Сукачев назвал роль тренера проекта приятной и почетной, пообещав отнестись к ней ответственно. А Ваенга призналась, что с удовольствием займет кресло в жюри и волнуется больше самих участников.