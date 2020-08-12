Названы имена новых наставников шоу «Голос 60+»

«Первый канал» назвал имена наставников третьего сезона шоу для исполнителей старшего поколения «Голос 60+», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные. В состав жюри вошли Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Гарик Сукачев. Лещенко ранее уже был наставником проекта, остальные артисты впервые попробуют себя в этой роли.
Гвердцители рада приглашению в качестве наставника «Голоса 60+», она отметила:
Большое счастье – принимать участие в главном вокальном проекте. А особенно приятно, что жизнь и телевидение возвращаются к своему привычному ритму. Уверена, на «Голосе» меня ждут необычные голоса, знакомства и эмоции.
Сукачев назвал роль тренера проекта приятной и почетной, пообещав отнестись к ней ответственно. А Ваенга призналась, что с удовольствием займет кресло в жюри и волнуется больше самих участников.
Съемки шоу «Голос 60+» стартуют в Москве в ближайшие дни. К этапу «слепых прослушиваний» допущены кандидаты, успешно прошедшие кастинги. Самому молодому участнику нового сезона – 60 лет, а самому возрастному – 91 год. Ведущим традиционно выступает Дмитрий Нагиев.
«Голос 60+» — версия вокального шоу «Голос», в которой участвуют пенсионеры, — выходит в эфир с 2018 года. Сам «Голос» идет на «Первом канале» с 2012 года, его наставниками в разное время были Пелагея, Леонид Агутин, Дима Билан, Александр Градский, Баста, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин. В 2014 году стартовал также «Голос. Дети».