«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»

1 июля начнутся кастинги в шоу «Голос» и «Голос 60+». «Первый канал» пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто подаст заявки на участие в творческих конкурсах (прием анкет на настоящий момент уже идет на сайте канала). Прослушивания будут проходить с соблюдением всех мир предосторожности, предпринятых из-за коронавируса.
Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года. Ведущим выступает Дмитрий Нагиев, а членами жюри в разное время были Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Ани Лорак, Баста, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин.
Что касается проекта «Голос 60+», в котором принимают участие исполнители старше 60 лет, то он стартовал в 2018 году. Кресла наставников занимали Михаил Боярский, Валерия, Пелагея, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Валерий Меладзе. Отметим, что с 2014 года на российском ТВ также выходит «Голос. Дети», его участниками становятся вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет.