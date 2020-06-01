«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»

1 июля начнутся кастинги в шоу «Голос» и «Голос 60+». «Первый канал» пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто подаст заявки на участие в творческих конкурсах (прием анкет на настоящий момент уже идет на сайте канала). Прослушивания будут проходить с соблюдением всех мир предосторожности, предпринятых из-за коронавируса.

Даты съемок и имена наставников новых сезонов вокальных шоу пока не сообщаются.