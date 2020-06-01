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1 июня 2020, Кино Mail.ruновость

«Первый канал» ищет героев нового сезона «Голоса»

Названа дата старта кастингов для участия в популярном шоу
Съемки шоу «Голос» | Источник: Legion-Media.ru

1 июля начнутся кастинги в шоу «Голос» и «Голос 60+». «Первый канал» пригласит в телецентр «Останкино» самых ярких претендентов из числа тех, кто подаст заявки на участие в творческих конкурсах (прием анкет на настоящий момент уже идет на сайте канала). Прослушивания будут проходить с соблюдением всех мир предосторожности, предпринятых из-за коронавируса.

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Даты съемок и имена наставников новых сезонов вокальных шоу пока не сообщаются.

Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года. Ведущим выступает Дмитрий Нагиев, а членами жюри в разное время были Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Ани Лорак, Баста, Григорий Лепс, Константин Меладзе, Валерий Сюткин.

Что касается проекта «Голос 60+», в котором принимают участие исполнители старше 60 лет, то он стартовал в 2018 году. Кресла наставников занимали Михаил Боярский, Валерия, Пелагея, Лев Лещенко, Леонид Агутин, Валерий Меладзе. Отметим, что с 2014 года на российском ТВ также выходит «Голос. Дети», его участниками становятся вокалисты в возрасте от 7 до 14 лет.

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