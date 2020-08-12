Гусева показала изменившуюся на съемках внешность

Екатерина Гусева поделилась в инстаграме фотографией со съемок нового проекта, в котором принимает участие.
Пока детали роли актриса держит в секрете, но известно, что она снимается у Сергея Гинзбурга («И все-таки я люблю…»). Общаясь с поклонниками в комментариях, Гусева рассказала, что играет спортсменку, ошибочно осужденную за убийство:
Биатлонистка. Тренер в прошлом. Посадили за убийство, через семь лет оправдали, освободили, вышла — дети не узнали… Серьезная история… Не сахар.
Поклонники отметили, что благодаря гриму Екатерина сильно изменилась и стала не похожа на себя.
Екатерина Гусева прославилась ролью в сериале «Бригада». Также на ее счету — работы в таких фильмах и сериалах, как «От 180 и выше», «Домовой», «Тонкий лед», «Черная кошка», «Невидимки», «12 месяцев». Гусева, кроме того, играла главную роль в фильме о жизни Екатерины II.
Название и дата премьеры нового проекта с участием Гусевой пока неизвестны.