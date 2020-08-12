Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 фильмов
Кино возвращается: самые ожидаемые фильмы августа
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
12 августа 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Гусева показала изменившуюся на съемках внешность

Актриса рассказала о непростой роли

Екатерина Гусева поделилась в инстаграме фотографией со съемок нового проекта, в котором принимает участие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока детали роли актриса держит в секрете, но известно, что она снимается у Сергея Гинзбурга («И все-таки я люблю…»). Общаясь с поклонниками в комментариях, Гусева рассказала, что играет спортсменку, ошибочно осужденную за убийство:

Биатлонистка. Тренер в прошлом. Посадили за убийство, через семь лет оправдали, освободили, вышла — дети не узнали… Серьезная история… Не сахар.
Екатерина Гусева

Поклонники отметили, что благодаря гриму Екатерина сильно изменилась и стала не похожа на себя.

Екатерина Гусева прославилась ролью в сериале «Бригада». Также на ее счету — работы в таких фильмах и сериалах, как «От 180 и выше», «Домовой», «Тонкий лед», «Черная кошка», «Невидимки», «12 месяцев». Гусева, кроме того, играла главную роль в фильме о жизни Екатерины II.

Название и дата премьеры нового проекта с участием Гусевой пока неизвестны.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Гусева
Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Звезды поддержали запущенный Уизерспун коронавирусный флешмоб
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Подкаминская и Дунаев снимаются в продолжении «ИП Пироговой»
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото
Звезда сериала «Во все тяжкие» переболел коронавирусом
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках
Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок
Зрители просят вернуть Ивлееву в шоу «Орел и решка»
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Звезда «Мира Юрского периода» показала травмы после съемок
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Марина Александрова примерила непривычный образ для кинопроб
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
Паулина Андреева, Цыганов, Верник на съемках «Цоя»: новые кадры
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
Хью Джекман отмечает 20 лет со дня выхода «Людей Икс»
Режиссер «Джокера» показал неопубликованные кадры со съемок
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
«Буду с лысиной и усами»: звезда «Тора» о работе над новой ролью
Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Первый тест седана Kia K5 – по силам ли ему бороться с Camry? На российский рынок вышла долгожданная новинка от Kia, которой предстоит закрепить успехи предшественницы
Дети
Известный 29-летний певец впервые станет отцом Британский певец Эд Ширан и его супруга Черри скоро станут родителями
Леди
58-летняя жена Малинина продемонстрировала фигуру в бикини Эмма выглядит отлично.
Здоровье
«Вечно молодая» 81-летняя учительница раскрыла секреты своей красоты Она проработала 56 лет и недавно вышла на пенсию.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь