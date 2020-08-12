Гусева показала изменившуюся на съемках внешность

Пока детали роли актриса держит в секрете, но известно, что она снимается у Сергея Гинзбурга («И все-таки я люблю…»). Общаясь с поклонниками в комментариях, Гусева рассказала, что играет спортсменку, ошибочно осужденную за убийство: