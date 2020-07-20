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20 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Гусева показала себя в образе Екатерины II

Актриса появится в VR-ленте о жизни императрицы в Ораниенбауме

Екатерина Гусева опубликовала фотографии со съемок нового фильма о жизни Екатерины II, в котором исполнила главную роль.

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Актриса рассказала, что лента будет выпущена в VR-формате и раскроет зрителям неизвестные эпизоды из жизни императрицы во дворце Ораниенбаум. Режиссерами ленты стали Михаил Антыков и Сергей Захаров. Съемки прошли на территории государственного музея-заповедника «Петергоф».

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Кроме Екатерины Гусевой, в ленте, по данным ТАСС, сыграли Дмитрий Воробьев, Жанна Куприянова («Женщина в зеркале»), Ирина Морозова, Олег Усенко. Гусева ранее отмечала:

Я впервые снимаюсь в VR-фильме. Хочется создать яркий образ и запоминающийся проект, который позволит по-настоящему погрузиться в эпоху. Изюминка фильма — в его исторической подлинности, включая задействованные интерьеры, это ведь настоящий дворец!
Екатерина Гусева
Во время загрузки произошла ошибка.

Планируется, что VR-фильм представят на Культурном форуме в Санкт-Петербурге в ноябре 2020 года. В дальнейшем он будет доступен для демонстрации на территории музея-заповедника «Петергоф».

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