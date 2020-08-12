Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок

Очень коротко... Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой», потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус. Но никогда не говори никогда!