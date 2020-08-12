Юлия Высоцкая больше не хочет бриться налысо ради съемок

Юлия Высоцкая вспомнила, как брилась налысо ради фильма Андрея Кончаловского «Рай». В инстаграме актриса выложила снимок с очень короткой стрижкой и написала, что радикально менять внешность ради съемок больше не готова.
Очень коротко... Хочу ли я снова так? Нет, но это было интересно и в работе, и в мире, а еще много неплохих фоток осталось. Почему не хочу сейчас? Потому что чувствовала себя слишком беззащитной, почти «голой», потому что, чтобы быть лысой, мне нужен толчок, я консерватор или даже трус. Но никогда не говори никогда!
Историческая драма «Рай» вышла в 2016 году. События разворачиваются в дни Второй мировой войны. Картина получила «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля. В 2020 году фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Высоцкой в главной роли также вошел в основной конкурс международного смотра в Венеции. Чтобы сняться в этой картине, актрисе не пришлось столь кардинально менять имидж.
Юлия Высоцкая — актриса и телеведущая. Она ведет шоу «Едим дома», была ведущей передачи «Жди меня». Высоцкая также известна ролями в фильмах «Грех», «Глянец», «Дом дураков», «Щелкунчик и Крысиный король», «Мысленный волк».