Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс фестиваля в Венеции

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом на онлайн пресс-конференции, посвященной объявлению программы смотра, сообщил его художественный руководитель Альберто Барбера. «В этом году снова возвращается Кончаловский», — сказал он.

В свою очередь, Кончаловский доволен тем, что его новый фильм о забастовке рабочих электровозоремонтного завода в 1962 году в Новочеркасске попал в основную конкурсную программу кинофестиваля. Режиссер отметил:

Я, конечно, очень рад, что картина, которую я только что окончил, уже после фильма [« Грех »] о Микеланджело, взята на конкурс Венецианского кинофестиваля. Это безусловно. Андрей Кончаловский

Как сообщили ТАСС создатели, фильм выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Прокатчиком выступит компания Disney Studios. Картина снята при поддержке Минкультуры РФ, благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», а также телеканала «Россия 1».

Высоцкая, чьи слова привели в пресс-службе картины, назвала включение в конкурс Венецианского кинофестиваля очень значимым, говорящим о том, какая серьезная работа была проделана. «Она (лента. — Прим. ред.) оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале были фильмы „Дом дураков“ и „Рай“, обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция — это просто магия. В общем, сердце трепещет!» — прокомментировала актриса событие.

О картине

Как ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина «будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации», героиня фильма — «строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей».

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста. Демонстрация работников завода была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 — к длительным срокам лишения свободы как «зачинщиков беспорядков». Позже все осужденные были реабилитированы. Режиссер пропускает произошедшее через сознание своей героини — убежденной коммунистки и партийного работника Людмилы, у которой в панике и неразберихе пропадает дочь.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Кроме того, именно в Венеции удостаивалась приза его дебютная короткометражная работа «Мальчик и голубь».

Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Дирекция решила не переводить его в онлайн-формат, как большинство мировых смотров в этом году из-за пандемии. Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт. Всего в основном конкурсе участвуют 18 лент.