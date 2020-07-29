Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
29 июля 2020, ТАССновость

Фильм Кончаловского вошел в основной конкурс фестиваля в Венеции

Главную роль в картине «Дорогие товарищи!» исполнила Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая | Источник: Legion-Media.ru

РИМ, 28 июля. /ТАСС/. Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» с Юлией Высоцкой в главной роли включен в основную конкурсную программу 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом на онлайн пресс-конференции, посвященной объявлению программы смотра, сообщил его художественный руководитель Альберто Барбера. «В этом году снова возвращается Кончаловский», — сказал он.

В свою очередь, Кончаловский доволен тем, что его новый фильм о забастовке рабочих электровозоремонтного завода в 1962 году в Новочеркасске попал в основную конкурсную программу кинофестиваля. Режиссер отметил:

Я, конечно, очень рад, что картина, которую я только что окончил, уже после фильма [«Грех»] о Микеланджело, взята на конкурс Венецианского кинофестиваля. Это безусловно.
Андрей Кончаловский

Как сообщили ТАСС создатели, фильм выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Прокатчиком выступит компания Disney Studios. Картина снята при поддержке Минкультуры РФ, благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», а также телеканала «Россия 1».

Новость
Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»

Высоцкая, чьи слова привели в пресс-службе картины, назвала включение в конкурс Венецианского кинофестиваля очень значимым, говорящим о том, какая серьезная работа была проделана. «Она (лента. — Прим. ред.) оценена уже тем, что нас выбрали. На этом фестивале были фильмы „Дом дураков“ и „Рай“, обе работы были отмечены жюри, так что воспоминания у меня прекрасные, не говоря уже о том, что сама Венеция — это просто магия. В общем, сердце трепещет!» — прокомментировала актриса событие.

О картине

Как ранее сообщил Кончаловский в интервью ТАСС, картина «будет про жизнь партийного работника в Новочеркасске в момент расстрела демонстрации», героиня фильма — «строитель коммунизма, участница войны, убежденный чистый человек, каких было большинство советских людей».

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе примерно на треть увеличили норму выработки, в результате чего резко снизилась заработная плата. Рабочие устроили забастовку, начались стихийные акции протеста. Демонстрация работников завода была расстреляна, 24 человека погибли на месте, 87 были ранены, еще семерых приговорили к смертной казни, 105 — к длительным срокам лишения свободы как «зачинщиков беспорядков». Позже все осужденные были реабилитированы. Режиссер пропускает произошедшее через сознание своей героини — убежденной коммунистки и партийного работника Людмилы, у которой в панике и неразберихе пропадает дочь.

Кончаловский — обладатель двух «Серебряных львов Святого Марка» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» и «Рай». Кроме того, именно в Венеции удостаивалась приза его дебютная короткометражная работа «Мальчик и голубь».

Фестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. Дирекция решила не переводить его в онлайн-формат, как большинство мировых смотров в этом году из-за пандемии. Жюри возглавит актриса Кейт Бланшетт. Всего в основном конкурсе участвуют 18 лент.

Смотрите также
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юлия Высоцкая
Андрей Кончаловский
Асмус вспомнила сложные съемки фильма, который покажут в Венеции
Дорогие товарищи!
Россию на фестивале в Венеции представит фильм про «Норд-Ост»
Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Гагарина, Билан, Петров поблагодарили медиков концертом
Юлия Высоцкая поддержала творческий проект супруга
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Юлия Высоцкая поддержала мужа на кинофестивале
Кончаловский рассказал, в какой роли снимет жену в новом фильме
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Пугачева, Высоцкая и дети поддержали Кончаловского на премьере
Высоцкая поддержала мужа на показе фильма «Грех» в Риме
Беллуччи и Кассель воссоединились на премьере в Венеции
Денев, Бинош и другие звезды на открытии Венецианского фестиваля
На Венецианском фестивале покажут «Джокера» и похороны Сталина
Кончаловского удивил Путин, подаривший Папе Римскому его фильм
Высоцкая снялась в новом фильме Гай Германики: фото с площадки
45-летняя Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой России
Удивил всех: Евгений Цыганов рассказал о «превращении» в женщину
Российскую актрису наградили на Венецианском кинофестивале
Снигирь поддержала Цыганова на Венецианском кинофестивале
Золото и софиты: Натали Портман на дорожке в Венеции
Венеция 2018: Дакота Джонсон на роскошной премьере «Суспирии»
Ирина Шейк и Леди Гага поддержали Брэдли Купера в Венеции
Джоли и ДиКаприо могут сняться в фильме про Станиславского
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
Кончаловский отказался участвовать в Венецианском кинофестивале
Кончаловский рассказал, почему для России важно получить «Оскар»
Юлия Высоцкая показала, как лишилась волос ради съемок в фильме
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Юлия Высоцкая стала лучшей телеведущей
Кончаловский показал замок, где снимает фильм про Микеланджело
Подборки
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Персональные рекомендации
Ни у одного другого надводного корабля нет столько оружия на борту
Пять женщин-режиссёров, о которых нужно знать
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Канадка похудела на 48 килограммов без строгой диеты и спорта Она подсчитывала углеводы и взвешивала еду
Популярные темы на «Детях»
Поэтический конкурс № 17 («Дети – цветы жизни»). Голосование 428
Мужчина 180
Стирка, большая и маленькая. 139
Я боюсь ехать на метро. 126
Леди
Решетова похвасталась осиной талией в платье с корсетом Модный выход невесты Тимати.
Здоровье
Мужчина за год похудел на 50 кг и поделился секретом успеха На 80% борьба с лишним весом состоит в диете.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь