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10 августа 2020, РИА Новостиновость

Умерла итальянская актриса Франка Валери

Она снималась в фильмах Феллини и Моничелли
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РИМ, 9 авг — РИА «Новости», Сергей Старцев. Известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в воскресенье в своей римской квартире, сообщили местные СМИ.

Настоящее имя актрисы — Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Поскольку в 1938 году в фашистской Италии были приняты антисемитские «расовые законы», отец будущей актрисы, который был евреем, бежал в Швейцарию вместе с ее братом. Девушка осталась на родине и не подверглась репрессиям только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.

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Еще в юности Франка увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе стал дебютный кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете», снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году.

За долгие годы работы в кино и на телевидении Валери удалось поработать со многими выдающимися режиссерами, в частности с Эдуардо Де Филиппо («Неаполь, город миллионеров»), Марио Моничелли, Дино Ризи («Знак Венеры»), Витторио Каприоли («Париж, моя любовь»). Она снималась вместе с такими звездами итальянского кино, как Софи Лорен, Тото и Альберто Сорди.

В 1960-е годы актриса много работала на итальянском телевидении, став одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 1970-е годы она стала писать сценарии телесериалов, в которых потом снималась. Этой деятельностью она занималась до начала 2000-х годов. Кроме того, Валери всю жизнь была поклонницей оперного искусства и в качестве режиссера поставила на сцене более десяти классических опер.

Огни варьете
1950/Италия12+драмамелодрамамузыкальный
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В 2020 году актриса была удостоена национальной кинопремии Италии «Давид ди Донателло» за выдающуюся карьеру в кинематографе.

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