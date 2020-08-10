Умерла итальянская актриса Франка Валери

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РИМ, 9 авг — РИА «Новости», Сергей Старцев. Известная итальянская актриса Франка Валери, которой 31 июля исполнилось 100 лет, скончалась в воскресенье в своей римской квартире, сообщили местные СМИ.

Настоящее имя актрисы — Франка Мария Норза. Она родилась в Милане, провела там детство и юность. Поскольку в 1938 году в фашистской Италии были приняты антисемитские «расовые законы», отец будущей актрисы, который был евреем, бежал в Швейцарию вместе с ее братом. Девушка осталась на родине и не подверглась репрессиям только благодаря знакомому матери, который изменил ее паспортные данные.

Еще в юности Франка увлеклась театром, в 1947 году она впервые вышла на профессиональную сцену. Ее первой работой в кинематографе стал дебютный кинофильм Федерико Феллини «Огни варьете», снятый им совместно с Альберто Латтуада в 1950 году.

В 1960-е годы актриса много работала на итальянском телевидении, став одной из самых популярных участниц развлекательных шоу. В 1970-е годы она стала писать сценарии телесериалов, в которых потом снималась. Этой деятельностью она занималась до начала 2000-х годов. Кроме того, Валери всю жизнь была поклонницей оперного искусства и в качестве режиссера поставила на сцене более десяти классических опер.