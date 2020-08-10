В США запускают американскую версию «Евровидения»

В США появится американская версия «Евровидения», сообщает Variety. Шоу, получившее название «Американский конкурс песни», дебютирует в 2021 году. Солисты, дуэты или группы до шести человек из 50 штатов представят песни разных музыкальных жанров в прямом эфире телевизионного мероприятия.
Исполнительным продюсером шоу выступит Бен Силверман. Ранее Силверман работал над такими громкими телепроектами, как сериал «Офис», реалити-конкурс «Большой брат» и телевизионная игра «Слабое звено».
Концепцию «Евровидения» Силверман называет самой трудной для американской аудитории. «Я потратил 20 лет, добиваясь этого», — сообщил продюсер.
«Евровидение» — международный конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Первое «Евровидение» было проведено в 1956 году в Швейцарии. В 2020 году песенный смотр отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме.