Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
10 августа 2020, Газета.Ruновость

В США запускают американскую версию «Евровидения»

Исполнительный продюсер шоу подчеркнул воссоединяющую роль проекта
Евровидение | Источник: Legion-Media.ru

В США появится американская версия «Евровидения», сообщает Variety. Шоу, получившее название «Американский конкурс песни», дебютирует в 2021 году. Солисты, дуэты или группы до шести человек из 50 штатов представят песни разных музыкальных жанров в прямом эфире телевизионного мероприятия.

Исполнительным продюсером шоу выступит Бен Силверман. Ранее Силверман работал над такими громкими телепроектами, как сериал «Офис», реалити-конкурс «Большой брат» и телевизионная игра «Слабое звено».

Новость
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»

Концепцию «Евровидения» Силверман называет самой трудной для американской аудитории. «Я потратил 20 лет, добиваясь этого», — сообщил продюсер.

Также Силверман указывает на воссоединяющую силу шоу. Он считает, что в такие сложные для США времена только культура может объединить весь народ.

«Евровидение» — международный конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза. Первое «Евровидение» было проведено в 1956 году в Швейцарии. В 2020 году песенный смотр отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Шепелев стал ведущим нового семейного шоу на ТНТ
Песни из фильма про «Евровидение» стали популярны в Исландии
Финалист проекта «Замуж за Бузову» стал ведущим на ТНТ
Киркоров высказался о фильме про «Евровидение»
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
Гузеева стала ведущей нового шоу на «Первом канале»
Определено место проведения «Евровидения» в 2021 году
Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
ТНТ ищет участников от 18 до 88 в реалити «Золото Геленджика»
Дмитрий Шепелев устроился на новую работу и показал фото
Вместо «Евровидения 2020» проведут специальный концерт
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Танцор из клипа Little Big отреагировал на отмену «Евровидения»
«Евровидение 2020» официально отменили
Рудковская высказалась о песне Little Big для «Евровидения»
Анна Седокова запускает новое откровенное шоу
«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
«Первый канал» запускает шоу с Собчак и Гордоном
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
Брежнева стала мастером танцевального шоу на «Первом»
Цифровая копия Людмилы Гурченко будет вести реалити-шоу
Елена Летучая будет вести новое шоу
BBC снимет шоу по «Фантастическим тварям»
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Ержан Максим упустил победу на «Детском Евровидении»
Собчак взяла интервью у Ленина в новом шоу: кадры с площадки
В России запускают первое православное реалити-шоу
Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу
Охлобыстин покажет жизнь своей семьи в реалити-шоу: первые кадры
Дана Борисова будет вести шоу о наркозависимых знаменитостях
Чехова и Скулкина снимаются в реалити-шоу «Модель XL»
СМИ: Собчак готовит реалити-шоу о жизни Рудковской и ее семьи
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
СМИ: Лазарев стал прототипом героя комедии «Евровидение»
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
Амстердам отказался принимать «Евровидение 2020»
Меньшова возвращается на «Первый» со своим обновленным шоу
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим «Первого канала»
Собчак позвали на «Первый канал»
Бузова и Батрутдинов будут искать любовь в новом реалити-шоу
Хилькевич стала героиней нового шоу Шепелева
Рудковская назвала причину проигрыша Лазарева на «Евровидении»
Лазареву присвоили порядковый номер в финале «Евровидения»
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения»
Лазарев заранее оправдался за поражение на «Евровидении»
Регина Тодоренко запускает новое шоу
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Новый вирус из Китая: чем опасны клещи
«Более тяжелое течение»: осенью коронавирус будет еще опаснее
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
В Италии сфотографировали гигантскую молнию Фотограф Уолтер Роуз опубликовал эффектный снимок гигантских молний над долиной Итрии
Дети
40-летняя Маргарита Симоньян похудела на 20 кг после родов Журналистка рассказала о своей эффективной диете
Леди
В сети обсуждают новое фото 73-летней Ротару Звезда выглядит прекрасно.
Здоровье
Офтальмолог раскрыл неожиданную опасность посещения бани Высокая температура может спровоцировать нарушение кровообращения сосудов сетчатки.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь