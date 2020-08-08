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8 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева

61-летний актер театра и кино пробует себя в качестве режиссера
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

В июле в Калининграде стартовали съемки психологической драмы «Отель». Александр Балуев не только исполняет одну из главных ролей, но также выступает в качестве режиссера и соавтора сценария картины. Для 61-летнего актера картина станет режиссерским дебютом.

В фильме также снимутся Глеб Матвейчук и Марина Петренко, для которой «Отель» тоже станет дебютом, но не режиссерским, а продюсерским.

По сюжету пара молодоженов (Матвейчук и Петренко) отправляются в медовый месяц на море, но сбиваются с пути. Пытаясь отыскать дорогу, они набредают на заброшенную гостиницу. Хозяин мрачного отеля (Балуев) приглашает молодых людей переночевать. События этой ночи полностью меняют жизнь всех героев.

Дата выхода фильма пока не сообщается.

Отель
2020/Россиядраматриллер

Александр Балуев — российский актер театра и кино. Он снялся в более чем 100 картинах, среди которых «Изгнание», «Благословите женщину», «Турецкий гамбит», «Олигарх», «В августе 44-го», «Мусульманин», «Француз», «Запрещенная реальность». Одни из последних работ актера — роль в триллере Егора Кончаловского «На Луне», а также в сериалах «Угрюм-река» и «Золото Лагина».

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