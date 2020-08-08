Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева

В июле в Калининграде стартовали съемки психологической драмы « Отель ». Александр Балуев не только исполняет одну из главных ролей, но также выступает в качестве режиссера и соавтора сценария картины. Для 61-летнего актера картина станет режиссерским дебютом.

В фильме также снимутся Глеб Матвейчук и Марина Петренко , для которой «Отель» тоже станет дебютом, но не режиссерским, а продюсерским.