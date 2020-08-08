Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева

В июле в Калининграде стартовали съемки психологической драмы «Отель». Александр Балуев не только исполняет одну из главных ролей, но также выступает в качестве режиссера и соавтора сценария картины. Для 61-летнего актера картина станет режиссерским дебютом.
В фильме также снимутся Глеб Матвейчук и Марина Петренко, для которой «Отель» тоже станет дебютом, но не режиссерским, а продюсерским.
Дата выхода фильма пока не сообщается.
Александр Балуев — российский актер театра и кино. Он снялся в более чем 100 картинах, среди которых «Изгнание», «Благословите женщину», «Турецкий гамбит», «Олигарх», «В августе 44-го», «Мусульманин», «Француз», «Запрещенная реальность». Одни из последних работ актера — роль в триллере Егора Кончаловского «На Луне», а также в сериалах «Угрюм-река» и «Золото Лагина».