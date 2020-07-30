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30 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Александр Петров повторил образ Жана Рено из фильма «Леон»

Актер перевоплотился в знаменитого киллера из культовой ленты Люка Бессона

31-летний Александр Петров примерил образ наемного убийцы Леона, которого сыграл французский актер Жан Рено в легендарном триллере Люка Бессона «Леон». 

Во время загрузки произошла ошибка.

Рядом с Петровым, изображая Матильду (ее в ленте сыграла Натали Портман), позирует продюсер Анастасия Сайфулина. «Leon», — подписал фото актер.

В свою очередь, Сайфулина написала в инстаграме:

Люк Бессон рыдает. Ошибся он в 1994 в кастинге. А я считаю, что если присоседиться к артисту Александру Петрову, который реально снимался у Бессона в «Анне», то и меня заметят.

В комментариях подписчики поинтересовались, не работают ли Петров и Сайфулина над новым проектом, на что актер ответил, что фотосессию они устроили «смеха ради».

8.4
Леон
1994/Франция16+драматриллеркриминал
Моя оценка

Фильм «Леон» вышел в 1994 году и считается одним из лучших в истории кино. Картина рассказывает о дружбе киллера Леона и девочки-подростка Матильды, которых свел трагический случай. В ленте, помимо Рено и Портман, снялись Гари Олдман и Дэнни Айелло.

Жан Рено и Натали Портман в фильме «Леон»

Александр Петров является одним из самых востребованных российских актеров. На его счету — роли в фильмах и сериалах «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение», «Герой», «Гоголь. Начало», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34». В 2020-м вышло сразу несколько новых проектов с участием Александра, в частности спортивные драмы «Лед 2» и «Стрельцов», боевик «Зима», фантастическая лента «Вторжение».

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