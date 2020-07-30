Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
30 июля 2020, Lenta.Ruновость

Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Елена Ландер оставляет работу на ТВ и готовится покинуть страну
Елена Ландер в студии шоу «Утро России»

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась. Как сообщается на странице канала в фейсбуке, она решила переехать в Италию. В публикации говорится:

Новость
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России», покинула телеканал. ​Телеведущая решила переехать в Италию, поближе к семье.

В комментариях к посту многие зрители пожелали Ландер удачи. При этом некоторые признались, что не будут скучать по Ландер в утреннем шоу и что смотрели программу не ради нее.

Слухи о возможном уходе Ландер с «России 1» ходили давно. Летом 2019 года 34-летняя ведущая вышла замуж за итальянца, поэтому, по данным СМИ, ей приходилось жить на две страны.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Утро России
Назван самый популярный сериал полугодия
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»
30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала
Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры
Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала
Дарья Мороз покинула «Танцы со звездами»
Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Басков, Лазарев и Арбенина на съемках нового сезона шоу талантов
Пугачева и «Богемская рапсодия»: что смотреть по ТВ на каникулах
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко»
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Билан спел с младшей сестрой для новогоднего эфира
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Аверин и Яковлева воссоединились на съемках «Склифосовского»
Ветлицкая впервые за 20 лет появится на ТВ — в шоу Малахова
Программу Малахова о погибшем в перестрелке мэре сняли с эфира
Познер поддержал Галкина, рассказавшего о цензуре на ТВ
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса
Вилкова, Сафонов и Польских на съемках закрученного триллера
Малахов попросил прощения на киргизском в «Прямом эфире»
Человек-магнит и вундеркинды: «Удивительные люди» возвращаются
Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснений
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
На «Первом канале» и «России 1» вступились за Голунова
Елена Яковлева вернулась к образу Бабы-Яги на съемках
Собчак и Волочкова выяснили отношения в шоу Малахова
Звезда «Физрука» не смогла впечатлить жюри шоу талантов
Талызина в шоу Закошанского рассказала об обиде на Ахеджакову
Ходченкова, Безруков и Урсуляк снялись в продолжении «Годунова»
Хаматова закончила съемки в сериале «Зулейха открывает глаза»
Лазарев возглавил жюри «самого народного вокального шоу»
Яковлева и Куценко на съемках «Склифосовского 7»: первые фото
Марина Александрова попрощалась с «Екатериной»
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 В Минск начали стягивать войска. Фото
Бывший посол США описал процесс выбора преемника Путина
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
104-летняя американка тренируется в зале несколько дней в неделю Но теперь она готова "уйти на пенсию".
Дети
Алена Водонаева призналась в бесплодии Звезда «Дома 2» поделилась откровением
Леди
Старшая дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда У Инги, судя по всему, новый роман.
Здоровье
Раскрыт секрет выбора хороших арбузов и дынь Покупать их на придорожных развалах опасно.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь