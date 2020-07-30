Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию

Елена Ландер в студии шоу «Утро России»

Ведущая программы «Утро России» на телеканале «Россия 1» Елена Ландер уволилась. Как сообщается на странице канала в фейсбуке, она решила переехать в Италию. В публикации говорится:

Обаятельная Елена Ландер, которая каждый день дарила улыбку и хорошее настроение зрителям программы «Утро России», покинула телеканал. ​Телеведущая решила переехать в Италию, поближе к семье.

В комментариях к посту многие зрители пожелали Ландер удачи. При этом некоторые признались, что не будут скучать по Ландер в утреннем шоу и что смотрели программу не ради нее.