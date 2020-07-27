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27 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной

Звезда пожаловалась на недосып из-за утренних съемок

Анна Семенович опубликовала в инстаграме фотографии и видео со съемок мини-сериала «Новая жизнь Маши Соленовой», где снимается вместе с Анной Снаткиной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Семенович рассказала, что это ее первая съемка после перерыва, и пожаловалась, что работа на площадке начинается в семь утра:

В перерыве заснула на стульчике, думала, меня не найдут ассистенты по актерам, но от них не скрыться, они все видят и все знают! Но зато скоро вы увидите классный фильм, очень добрый и душевный.
Анна Семенович

Помимо Семенович и Снаткиной, в сериале снимаются Павел Баршак, Раиса Рязанова, Вера Сотникова, Ирина Медведева, Федор Лавров. Режиссером стал Илья Максимов.

По сюжету сериала, домохозяйка и мать двоих детей Маша Соленова ищет работу, когда ее мужа увольняют. Работодатели готовы нанимать исключительно молодых кандидатов. Все решает случай: героиня получает новый паспорт с ошибкой в дате рождения — теперь ей официально не 42, а 32.

Планируется, что сериал выйдет на телеканале «Россия 1» в 2020 году.

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