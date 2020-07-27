Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной

Анна Семенович опубликовала в инстаграме фотографии и видео со съемок мини-сериала «Новая жизнь Маши Соленовой», где снимается вместе с Анной Снаткиной.
Семенович рассказала, что это ее первая съемка после перерыва, и пожаловалась, что работа на площадке начинается в семь утра:
В перерыве заснула на стульчике, думала, меня не найдут ассистенты по актерам, но от них не скрыться, они все видят и все знают! Но зато скоро вы увидите классный фильм, очень добрый и душевный.
Помимо Семенович и Снаткиной, в сериале снимаются Павел Баршак, Раиса Рязанова, Вера Сотникова, Ирина Медведева, Федор Лавров. Режиссером стал Илья Максимов.
По сюжету сериала, домохозяйка и мать двоих детей Маша Соленова ищет работу, когда ее мужа увольняют. Работодатели готовы нанимать исключительно молодых кандидатов. Все решает случай: героиня получает новый паспорт с ошибкой в дате рождения — теперь ей официально не 42, а 32.
Планируется, что сериал выйдет на телеканале «Россия 1» в 2020 году.