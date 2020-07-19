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19 июля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной

В центре сюжета окажется домохозяйка, которая начинает новую жизнь благодаря ошибке в паспорте
Анна Снаткина и Анна Семенович | Источник: Legion-Media.ru

В Минске стартовали съемки мини-сериала Ильи Максимова «Новая жизнь Маши Соленовой». Главную роль в четырехсерийной мелодраме исполнит Анна Снаткина. Актриса рассказала в инстаграме:

Теперь я ненадолго Маша. Такой жизнерадостной тарелочки у меня еще не было за всю карьеру. Сама не ожидала. Но в том и прелесть, что эти яркие краски отражают всю прелесть дальнейшей ситуации. Заинтриговала? Ну, что ж, потерпите! Скоро все узнаете.
Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Снаткиной, в сериале задействованы Анна Семенович, Федор Лавров, Павел Баршак, Раиса Рязанова, Вера Сотникова, Ирина Медведева и другие артисты.

По сюжету сериала домохозяйка и мать двоих детей Мария Соленова вынуждена искать работу вместо уволенного супруга. Однако работодатели хотят нанимать исключительно молодых. Все решает случай: Маша получает новый паспорт с ошибкой в дате рождения — теперь ей официально не 42, а 32.

Мелодраму собираются показать на телеканале «Россия 1» в 2020 году.

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