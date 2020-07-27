Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
27 июля 2020, Lenta.Ruновость

Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Телеведущая рассказала о симптомах COVID-19
6
фотографий

Анастасия Ивлеева и ее муж, рэпер Алексей Узенюк (Элджей), заразились коронавирусом. Об этом телеведущая и блогер написала в инстаграме:

Новость
Ивлеева, Галич и другие блогеры, которые ворвались на телеэкраны
Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!
Анастасия Ивлеева

В свою очередь, Элджей разместил в сториз снимок положительного результата теста.

Ивлеева добавила, что вирус обнаружили и у других членов ее с рэпером семьи. По словам телеведущей, самочувствие у всех заразившихся «терпимое». «Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. <…> Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило», — рассказала блогер, добавив, что у нее из симптомов наблюдались насморк, слабость, головная боль.

Анастасия Ивлеева вела программу «Орел и решка», снималась в сериале «Туристическая полиция» и фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». У нее также есть собственное онлайн-шоу AgentShow.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анастасия Ивлеева
Стало известно, какие фильмы покажут в кинотеатрах первыми
Ивлеева станцевала с Басковым на съемках
У актрисы Айшварии Рай обнаружили коронавирус
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США
Игорь Крутой отменил «Новую волну»
Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке
Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19
Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию
Названа возможная дата открытия кинотеатров в России
Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
У Елены Воробей обнаружен коронавирус
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Осы свили улей в диване россиян. Фото
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Визажист виртуозно перевоплотился в знаменитостей (фото) Он использовал только кисточки и косметику
Дети
Скоро в школу: где взять крутые ранцы, стильную форму и технику Конечно, на AliExpress! 
Леди
Пугачева и Орбакайте выглядят ровесницами на новом фото Кристина показала милое фото с мамой.
Hi-Tech
Зачем скупают банковские карты Вопрос в цене
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь