Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Анастасия Ивлеева и ее муж, рэпер Алексей Узенюк (Элджей), заразились коронавирусом. Об этом телеведущая и блогер написала в инстаграме:
Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!
В свою очередь, Элджей разместил в сториз снимок положительного результата теста.
Ивлеева добавила, что вирус обнаружили и у других членов ее с рэпером семьи. По словам телеведущей, самочувствие у всех заразившихся «терпимое». «Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. <…> Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило», — рассказала блогер, добавив, что у нее из симптомов наблюдались насморк, слабость, головная боль.
Анастасия Ивлеева вела программу «Орел и решка», снималась в сериале «Туристическая полиция» и фильме «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». У нее также есть собственное онлайн-шоу AgentShow.