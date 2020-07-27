Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Анастасия Ивлеева и ее муж, рэпер Алексей Узенюк (Элджей), заразились коронавирусом . Об этом телеведущая и блогер написала в инстаграме:

Я и мой муж заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!

Ивлеева добавила, что вирус обнаружили и у других членов ее с рэпером семьи. По словам телеведущей, самочувствие у всех заразившихся «терпимое». «Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. <…> Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило», — рассказала блогер, добавив, что у нее из симптомов наблюдались насморк, слабость, головная боль.